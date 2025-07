Große Anteilnahme: Fans bangen um Laura Dahlmeiers Leben

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier (31) ist am 28. Juli bei einer Wanderung im Karakorum-Gebirge in Pakistan schwer verunglückt. Laut offiziellen Angaben wurde sie am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen, der sie schwer verletzte. Die Suchmannschaften, die nach der Sportlerin Ausschau hielten, mussten ihre Arbeit aufgrund eintretender Dunkelheit unterbrechen. Während die Rettungsmaßnahmen erst bei Tageslicht fortgesetzt werden können, bangen Fans weltweit um das Leben der beliebten Sportlerin. "Wir denken an dich, Laura", lautet beispielsweise ein Kommentar unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Social Media.

Zahlreiche Unterstützer senden Worte des Mitgefühls und der Hoffnung: "Wir beten bis zum Schluss." Besonders die Ungewissheit über Lauras Zustand macht vielen zu schaffen. "Es hört sich einfach nicht gut an. Schwer verletzt irgendwo zu liegen, ohne zu trinken und zu essen. Wir können alle einfach nur noch beten und auf das Beste hoffen – die Hoffnung stirbt zuletzt", so ein weiterer Kommentar. Diese Welle der Unterstützung verdeutlicht den großen Rückhalt, den die Sportlerin auch abseits ihrer Karriere genießt.

Das Management der Sportlerin bestätigte gegenüber dem ZDF: "Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von einem Steinschlag erfasst wurde. Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5.700 Metern. Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet." Die Rettungskräfte hatten bislang jedoch noch keinen direkten Zugang zu der Sportlerin, da das Gelände nur schwer erreichbar ist. Immerhin konnte ein Rettungshubschrauber bereits Sichtkontakt herstellen und aus der Ferne schwere Verletzungen feststellen. Bisher waren jedoch keine Lebenszeichen zu erkennen. Ein internationales Bergrettungsteam koordinierte zum Zeitpunkt der Berichterstattung die Bergungsmaßnahmen und wurde dabei von erfahrenen Bergsteigern unterstützt.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

