Die Suche nach Laura Dahlmeier wurde für heute eingestellt

Die Suche nach der ehemaligen deutschen Biathletin Laura Dahlmeier (31) ist für heute vorerst eingestellt worden. Infolge der einsetzenden Dunkelheit mussten die Suchmannschaften am Dienstagabend (Ortszeit) im Karakorum-Gebirge in Pakistan ihre Bemühungen unterbrechen. Ein Sprecher der örtlichen Tourismusbehörde erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, die Rettungsmaßnahmen würden am kommenden Morgen fortgesetzt. Die Sportlerin war am Montag am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen worden und erlitt dabei laut ihrem Management schwere Verletzungen.

Die Rettungskräfte konnten bisher nicht direkt zu Laura gelangen, da in der Region nach wie vor große Steinschlaggefahr besteht. Ein Helikopter, der über dem Unfallort kreiste, konnte allerdings Sichtkontakt zu der 31-Jährigen herstellen und bestätigte schwere Verletzungen. Der genaue Zustand der Verunglückten ist weiterhin unklar. Die Bergretter stehen vor einer äußerst herausfordernden Mission in der unzugänglichen und gefährlichen Bergregion, in der schnelle Wetteränderungen sowie das schwierige Gelände die Rettungsarbeiten zusätzlich erschweren.

Wie ihr Management laut ZDF erklärte, war Laura am 28. Juli gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sich das Unglück ereignete. "Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5.700 Metern. Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet", hieß es in einer Stellungnahme. Die schwere Erreichbarkeit der Unfallstelle erschwerte die schnelle Hilfe, denn das internationale Rettungsteam konnte erst am nächsten Morgen per Hubschrauber zu ihr aufbrechen.

Laura Dahlmeier 2019

Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Laura Dahlmeier 2019 in Frankfurt

