Laura Dahlmeiers Ex-Freund starb vor Jahren bei Bergunglück

Laura Dahlmeier (31) hat bei einem Bergunfall in Pakistan schwere Verletzungen erlitten. Ihr Management gab bekannt, dass die ehemalige deutsche Spitzen-Biathletin am 28. Juli im Karakorum-Gebirge mit einer Seilpartnerin unterwegs war, als die beiden gegen Mittag auf einer Höhe von etwa 5.700 Metern von einem Steinschlag erfasst wurden. Die Seilpartnerin alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Zwar wurde ein Hubschrauber eingesetzt, Sichtkontakt zur Verunglückten konnte hergestellt werden, jedoch ist die Bergung noch nicht abgeschlossen. Über den genauen Zustand von Laura gibt es derzeit keine klaren Informationen. In der Stellungnahme auf Instagram heißt es, dass keine Lebenszeichen zu erkennen waren.

Bereits in der Vergangenheit musste Laura den Verlust eines geliebten Menschen durch ein Bergunglück verkraften. Ihr ehemaliger Lebensgefährte Robert Grasegger kam im Jahr 2022 bei einer Lawine in Patagonien ums Leben. Obwohl sich die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt hatten, berichtete sie später laut Focus, dass der tragische Unfall sie sehr nachdenklich gestimmt habe. In Gesprächen mit Roberts Familie offenbarte sie, wie sehr diese Erfahrung sie geprägt habe und sie auf die Gefahren des Bergsteigens immer wieder aufmerksam werde.

Am Dienstagabend wurde die Suche nach Laura im Karakorum-Gebirge vorerst eingestellt. Grund dafür war die einsetzende Dunkelheit, die den Einsatz für die Rettungskräfte zu gefährlich machte. Wie ein Sprecher der örtlichen Tourismusbehörde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, sollen die Bemühungen am nächsten Morgen fortgesetzt werden. Die Situation vor Ort bleibt angespannt, da weiterhin große Steinschlaggefahr herrsche und das Wetter im Gebirge oftmals schnell umschlägt.

Getty Images Laura Dahlmeier, 2018

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Februar 2024