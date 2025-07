Das sagt Experte Messner zu Laura Dahlmeiers Kletterunfall

Laura Dahlmeier (31), die frühere Biathlon-Olympiasiegerin, ist bei einer Bergtour am Laila Peak im Karakorum-Gebirge schwer verunglückt und aktuell wird um ihr Leben gebangt. Der Extrembergsteiger Reinhold Messner (80) lobte Dahlmeier gegenüber Bild, die er als "ausgezeichnete Alpinistin" bezeichnete, mit der notwendigen Erfahrung und Ausrüstung für eine Tour an diesem herausfordernden Berg. Messner beschrieb den Laila Peak als sehr steilen, von Eis und teilweise felsigem Terrain geprägten Berg, an dem Steinschlag und Lawinen stets ein Risiko darstellen. Die schwierigen Bedingungen in dieser Region Pakistans und die Gefahren durch die globale Erwärmung, die zunehmend zu Instabilitäten führen, tragen zu den Herausforderungen bei. Der Indus trennt das Karakorum-Gebirge vom Himalaya – eine Region, die selbst für Experten immer ein Rückzugsgebiet der Extreme bleibt.

Der Unfall ereignete sich am 28. Juli auf etwa 5.700 Metern Höhe, als Dahlmeier zusammen mit einer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs war. Die Ursache ist mutmaßlich ein Steinschlag oder ein ähnliches Unglück. Ein sofortiger Notruf ihrer Begleiterin ermöglichte die Einleitung eines Rettungseinsatzes, doch die örtlichen Bedingungen erschweren die Bergung erheblich. Ein Hubschrauber konnte die Unfallstelle am Morgen des 29. Juli endlich erreichen, die Rettungsmaßnahmen laufen seitdem auf Hochtouren.

Die 31-Jährige hatte sich nach ihrer Biathlon-Karriere der Alpinistik zugewandt und galt in der Szene als mehr als erfahren. Sie suchte bewusst Herausforderungen jenseits der Sportarenen und war neben ihrer sportlichen Leidenschaft auch durch ihre mentale Stärke bekannt. Dahlmeier wusste um die Risiken, vor allem in den abgelegenen Höhen des Karakorum-Gebirges. Ihr neuester Ausflug in diese Region sollte erneut zeigen, wie herausfordernd dieser Teil der Welt selbst für Profis bleiben kann. Ihr Management gibt bislang keine weiteren Details zu ihrem aktuellen Zustand bekannt, die Hoffnungen auf eine baldige Rettung bleiben aber bestehen.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

Getty Images Reinhold Messner, Mai 2025

