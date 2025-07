"Umzugstag": Jennifer Saro und Sohn Keksi verlassen Berlin

Für Jennifer Saro (29) und ihren Sohn, den sie im Netz Keksi nennt, steht eine große Veränderung an. Bislang lebte das Mutter-Kind-Gespann in einer Wohnung in Berlin. Ursprünglich wollte Jenni auch in der Hauptstadt bleiben – vor einiger Zeit kaufte sie sogar eine Eigentumswohnung und ließ diese aufwendig renovieren, um dort mit Keksi einzuziehen. Doch das Leben spielte anders: Vor rund einem Jahr kam die ehemalige Bachelorette mit dem BVB-Spieler Alexander Meyer (34) zusammen. Jetzt zieht die alleinerziehende Mama zusammen mit ihrem Sohn zu Alex nach Dortmund.

"Heute ist Umzugstag", kündigt die Influencerin fröhlich in ihrer Instagram-Story an. Dazu teilt sie einige Aufnahmen aus ihrer bisherigen Wohnung: Ihr ganzes Hab und Gut ist inzwischen in unzähligen Kartons verpackt. Selbst das Bett der 29-Jährigen ist schon abgebaut, weshalb sie und Keksi die vergangene Nacht auf einer Luftmatratze verbracht haben. Für den kleinen Mann scheint die ganze Situation auch ziemlich aufregend zu sein: In einem weiteren Clip sieht man das Kleinkind zwischen dem Umzugschaos herumwuseln. "Keks schaut, ob auch alles richtig verpackt wird", schreibt Jenni gerührt zu den süßen Aufnahmen ihres Sohnes und eines Umzugshelfers.

Keksi ist der gemeinsame Sohn von der TV-Bekanntheit und dem YouTuber Nicolas Lazaridis, auch bekannt als Inscope21 (30). Er wurde im Mai 2022 geboren – und seitdem von seiner Mama alleine großgezogen, da der Kontakt zum leiblichen Vater bislang schwierig war. Erst vor wenigen Wochen trafen die beiden Eltern die gemeinsame Entscheidung, mit dem ganzen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen und Nico gelobte Besserung in seiner Rolle als Vater. In Jennis neuem Partner hat der kleine Junge, der unter dem Prader-Willi-Syndrom leidet, aber anscheinend den perfekten Bonuspapa gefunden. Der Meinung ist auch der 30-Jährige. In einem YouTube-Clip betonte Nico, dass Alex sich mit vollem Einsatz für das Wohl des Kindes einsetzt und dafür sorgt, dass alle Parteien gut miteinander auskommen: "Wirklich ein richtig, richtig feiner Kerl."

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21