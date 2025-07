Trotz Trennung: Lutz und Stups wollen keinen Kontakt zu Ingo

Reality-TV-Star Ingo (34) hat derzeit nicht nur mit dem Liebes-Aus von Annika zu kämpfen, sondern sieht sich auch mit alten Konflikten aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Seine Eltern, Lutz (63) und Stups, haben sich nach langer Zeit zur angespannten Familienbeziehung geäußert. Auf Instagram erklären sie, dass sie nach wie vor keinen Kontakt zu ihrem Sohn wünschen: "Sein Leben zu reflektieren, gerade nach einer Trennung, ist schon mal ein richtiger Schritt. Dennoch möchten wir mit diesem Thema nichts zu tun haben und werden weiterhin keinen Kontakt haben wollen! Bitte seht davon ab, uns Nachrichten zu schreiben [...]. Er hat sich bewusst gegen seine gesamte Familie gestellt."

Laut Lutz und Stups gab es die familiäre Funkstille schon lange vor der Hochzeit von Ingo und Annika. Sie betonen, dass viele Berichte über die Geschehnisse ungenau oder gar falsch seien und prangern an, wie oft Ingo in der Vergangenheit negativ über sie gesprochen habe. Statt sich zu versöhnen, wollen sich Lutz und Stups auf sich selbst fokussieren: "Wir teilen gerne mit euch unsere Kücheninspirationen, Gartenarbeiten oder was uns sonst noch gefällt und das schon seit Jahren."

Das einst so beliebte Trio von Schwiegertochter gesucht hat bereits vor Jahren tiefe Risse bekommen, und eine Wiederannäherung scheint in weiter Ferne. Während Lutz und Stups inzwischen Ruhe in ihrem Leben gefunden haben, steht Ingo gerade vor einer schwierigen Lebensphase. Nach dem Ende seiner Ehe muss er sich nicht nur mit der Frage nach einem Neuanfang beschäftigen, sondern auch mit der Realität, dass die Beziehung zu seinen Eltern keinen Platz mehr in seinem Leben hat.

Collage: Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer, Instagram / ingonator_official Collage: Lutz, Stups und ihr Sohn Ingo

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, Mai 2025

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf