So steinig war Liz McClarnons (44) Weg zur Schwangerschaft

Liz McClarnon (44), bekannt aus der Girlgroup Atomic Kitten, hat ihre Fans mit ihrer bemerkenswerten Offenheit berührt: Die Musikerin enthüllte in einem emotionalen Video auf Instagram, wie steinig ihr Weg zur Schwangerschaft war. Acht Runden In-vitro-Fertilisation (IVF) in nur drei Jahren und dazu zwei schmerzhafte Fehlgeburten – das Paar ließ nichts unversucht, um seinen Traum von einer Familie zu verwirklichen. Nun ist Liz im vergangenen Mai auf ihre Schwangerschaft eingegangen und berichtet, wie schwer die Reise war, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Peter Cho angetreten hat. Mithilfe von Hormonbehandlungen, unzähligen Spritzen und schwierigen Momenten wurde schließlich der ersehnte Erfolg verkündet: Liz erwartet einen kleinen Jungen.

Seit ihrem vierzigsten Lebensjahr stellt sich Liz den Herausforderungen der IVF-Behandlungen, stets begleitet von ihrem Arzt-Ehemann Peter. Trotz zahlreicher Rückschläge, darunter drei gescheiterte Embryotransfers im Jahr 2022 und eine besonders dunkle Phase nach mehreren Schmerzen und Gewichtszunahmen, hielt das Paar an seinem Wunsch fest. Nach einer Pause und einer erfolgreichen Hochzeit wagten sie es erneut – jedoch der Schock: Sie erlebten Ende 2024 zwei weitere Fehlgeburten. Weihnachten im Kreise ihrer Familie schenkte Liz neue Hoffnung und der positive Schwangerschaftstest zu Beginn des Jahres wurde für beide "ein Moment voller unbeschreiblicher Freude".

Für Liz ist diese Schwangerschaft etwas Außergewöhnliches: Nach Jahren der Traurigkeit, Hoffnung und Stärke überwiegt nun die Vorfreude. In ihrem persönlichen Video erklärte sie, dass sie sich trotz der Umstände immer wieder Mut gemacht habe. Die Sängerin, die mit ihrer Ankündigung die Unterstützung zahlreicher Fans erhalten hat, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Schon bei ihrer geheim gehaltenen Hochzeit im Jahr 2023 war Peter an ihrer Seite, den sie als ihren "perfekten Partner" bezeichnete. Die neu gewonnene Privatsphäre und das ersehnte Familienglück scheinen ihr die Stabilität zu geben, die sie sich so lange gewünscht hat.

Getty Images Liz McClarnon, Musikerin

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Mann, September 2024

Instagram / lizmcclarnon Schwangere Liz McClarnon, Juli 2025