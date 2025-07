Nach Heidiween: Heidi Klum startet ihr eigenes Oktoberfest

Heidi Klum (52), bekannt für ihre legendären Halloween-Partys in Hollywood, hat jetzt ein neues Event auf die Beine gestellt: ihr eigenes Oktoberfest, das "HeidiFest". Auf Instagram verkündet das Model stolz, dass das erste "HeidiFest" am 18. September im Hofbräuhaus München stattfinden wird. "Mit allem, was dazugehört: Live-Acts, Schuhplattler, ganz viel Tradition – und noch mehr Überraschungen", schreibt die GNTM-Jurorin. Die Veranstaltung soll eine Mischung aus bayerischer Tradition, Musik und unvergesslichen Highlights bieten.

Das Event wird von einem beeindruckenden Line-up musikalischer Gäste begleitet. Von Howard Carpendale (79) über Marianne und Michael bis hin zu Thomas Anders (62) oder Lou Bega (50) – zahlreiche Größen der deutschen Musikszene und bekannte Künstler freuen sich auf ihre Auftritte. Heidi betont: "Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele großartige KünstlerInnen und Talente Teil dieses Abends sein werden. Jeder Einzelne macht das Fest noch besonderer." Neben Schlagerstars wie Jürgen Drews (80), Nik P. (63), Lucas Cordalis (57) und Vincent Gross (28) sind auch Bands wie die Münchener Freiheit sowie internationale Acts wie Haddaway (60) geplant.

Dass Heidi ein Gespür für große Events hat, ist kein Geheimnis. Mit ihren berühmten Halloween-Partys hat sie jahrzehntelang Maßstäbe für extravagante Veranstaltungen gesetzt. Letztes Jahr sorgte sie mit ihrem ikonischen E.T.-Kostüm für Aufsehen. Nun setzt sie diese kreative Energie in das "HeidiFest" und unterstreicht damit auch ihre enge Verbundenheit zur deutschen Kultur. Für Heidi, die mittlerweile hauptsächlich in den USA lebt, bietet das Fest eine wunderbare Gelegenheit, ihre Heimatliebe auf eine glamouröse Art zu feiern.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2024