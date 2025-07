In Birmingham nehmen heute Fans und Familie Abschied von Ozzy Osbourne, der am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Vor einer privaten Beerdigungszeremonie wird der berühmte Musiker in einer besonderen Prozession durch seine Heimatstadt geehrt. Der Trauerzug führt die Familie über die Broad Street bis hin zur Black Sabbath Bridge, einem Ort, der bereits zu Lebzeiten des Rockers seinem musikalischen Erbe gewidmet wurde. In den letzten Tagen wurde zudem eine Petition gestartet, die die Umbenennung des Birmingham International Airport in "Ozzy Osbourne International" fordert – über 50.000 Unterschriften hat sie laut Mirror bislang gesammelt.

Die Leitung des Birmingham Flughafens hat angekündigt, daran zu arbeiten, ein dauerhaftes Kunstwerk zu Ehren der Rock-Legende am Standort zu errichten. Obwohl sie die Namensänderung derzeit nicht bestätigen kann, betonte ein Flughafensprecher: "Ozzy Osbourne ist eine Inspiration für so viele in unserer Region. Er beweist, dass Talent, harte Arbeit und Engagement einen in alle Ecken der Welt bringen können." Der Künstler, der die Heavy-Metal-Band Black Sabbath mitbegründete und allein sowie mit der Band weltweit über 75 Millionen Alben verkaufte, wird von den Verantwortlichen als zentrale Figur der musikalischen Geschichte Birminghams angesehen.

Ozzys (†76) Durchbruch als Musiker begann in den 1960er-Jahren, doch seine Bekanntheit ging über die Bühne hinaus. Durch eine Kombination aus Talent, harter Arbeit und einem unvergleichlichen Sinn für Show entwickelte er sich zu einer unverwechselbaren Ikone. Privat lebte der Musiker in einer engen Bindung zu seiner Familie. Seine Frau Sharon (72) und die gemeinsamen Kinder begleiteten ihn auch in den letzten Jahren, in denen er gegen Parkinson kämpfte. Ozzys Vermächtnis bleibt jedoch lebendig – als Pionier des Heavy Metal und als Familienmensch, dessen Leben seine Liebsten mit Stolz feiern möchten.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Kelly, Ozzy und Sharon Osbourne, 2019