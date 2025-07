Kinder geben Sharon Osbourne Kraft nach dem Tod ihres Mannes

Ozzy Osbourne (✝76) starb am 22. Juli 2025 friedlich im Kreise seiner Familie. Der Verlust trifft seine Angehörigen tief, besonders seine Witwe Sharon Osbourne (72) und die drei gemeinsamen Kinder Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39). Ein Insider erklärte dem Magazin People: "Alle versammeln sich um sie herum. Sie ist seit Jahrzehnten der Fels in der Brandung dieser Familie, und jetzt ist sie an der Reihe, festgehalten zu werden."

Wie die Quelle weiter berichtete, "stellen die Kinder sicher, dass Sharon nie allein ist. Sie waren ständig bei ihr, haben Geschichten erzählt, Tränen gelacht und sind einfach nur zusammen." Auch weitere Angehörige kamen zusammen, um den Verlust des Musikers zu verarbeiten. Ozzys Schwestern Jean Powell und Gillian Hemming erzählten gegenüber Mirror, dass sie nach seinem Tod eine ganze Nacht durch Gespräche und Erinnerungen an ihren Bruder wach geblieben seien.

Sharon war 43 Jahre mit ihrem Ozzy verheiratet. Seit den 80er-Jahren galten die beiden als unzertrennliches Paar der Rock-Welt. Während Ozzy bekannt für seine schrille Persönlichkeit auf und abseits der Bühne war, blieb Sharon oft die ruhige Kraft im Hintergrund, die ihn unterstützte. In den vergangenen Jahren kämpfte Ozzy vermehrt mit Gesundheitsproblemen wie den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung – auch dabei stand Sharon ihm zur Seite.

Snorlax / MEGA Sharon und ihre Tochter Kelly Osbourne im April 2025

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

