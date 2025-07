Musiker Yungblud ehrt Ozzy Osbourne mit "Changes"-Schwur

Yungblud (27), mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison, hat angekündigt, den Black-Sabbath-Klassiker "Changes" zu Ehren seines verstorbenen Idols Ozzy Osbourne (✝76) bei jedem seiner Konzerte zu spielen. Der Rockmusiker, der als Frontmann der legendären Band Black Sabbath bekannt wurde, verstarb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Yungblud, selbst ein großer Fan und Freund des "Prince of Darkness", teilte diese emotionale Nachricht auf Instagram und bezeichnete Ozzy als seinen "Kompass" und "Helden". Ein berührender Moment war das gemeinsame Festival vor wenigen Wochen, bei dem Yungblud den Song bei Ozzys letztem Black-Sabbath-Auftritt performte.

In seinem Statement zeigte sich Yungblud tief erschüttert und schrieb, Ozzy habe ihm nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich den Weg gezeigt. "Du hast mich gelehrt, dass es etwas Schönes ist, anders zu sein", betonte er. Bei Black Sabbaths Abschiedskonzert schenkte er seinem Vorbild eine handgefertigte Halskette, ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Der Sänger versprach weiter, Ozzys Einfluss und künstlerisches Vermächtnis für immer in Ehren zu halten. "Ich verspreche dir von ganzem Herzen, dass ich mein Bestes geben und es zu meiner Lebensaufgabe machen werde, den Geist, den du geweckt und mir gelehrt hast, am Leben zu erhalten. Ich werde mein Bestes geben", so die emotionalen Worte des Musikers.

Die Verbindung der beiden Musiker beruhte auf tiefer gegenseitiger Wertschätzung. Yungblud war nicht nur in einem von Ozzys Musikvideos zu sehen, sondern begleitete den Sänger auch auf dessen letzten Schritten seiner Karriere. Trotz des Schmerzes über den Verlust zeigte sich der junge Musiker dankbar für die Zeit, die sie miteinander verbrachten. Ozzy war in der Rockwelt ein Idol für viele Generationen, und selbst nach seinem Tod lebt seine Musik weiter in den Herzen seiner Anhänger und Künstler wie Yungblud. Seine Einflüsse bleiben unvergessen – sowohl auf als auch hinter der Bühne.

