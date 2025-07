Nichts Großes: Kleine Beerdigung für Ozzy Osbourne geplant

Nachdem Rock-Legende Ozzy Osbourne (✝76) am 22. Juli 2025 verstorben ist, wollen seine Frau Sharon (72) und die gemeinsamen Kinder Aimee (41), Jack (39) und Kelly (40) in einer kleinen, privaten Zeremonie Abschied nehmen. Die Feierlichkeiten sollen jedoch weniger von Trauer, sondern vielmehr von Freude an Ozzys bewegtem Leben geprägt sein. "Ozzy hätte niemals eine trübsinnige Veranstaltung gewollt", sagte ein Insider dem Magazin People.

"Sie sind sehr dankbar für die besondere Zeit, die sie als Familie vor Ozzys Tod zusammen hatten", äußerte die Quelle weiter. Obwohl Ozzy in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, konnte er noch vor zwei Wochen ein letztes Mal in seiner Heimatstadt Birmingham auftreten. Beim emotionalen Abschiedskonzert mit Black Sabbath bedankte er sich bei den Fans für die jahrzehntelange Treue. Dies stellte den Abschluss seiner außergewöhnlichen Karriere dar, die er 2022 mit dem Grammy-prämierten Album "Patient Number 9" gekrönt hatte.

Zuletzt gab es Diskussionen darüber, ob der Musiker in seiner Heimatstadt mit einem besonderen Event gefeiert werden solle. Fans forderten sogar eine staatliche Zeremonie oder einen Nationalfeiertag, um Ozzys Leistungen für die Musikwelt zu ehren. Ein Insider sprach jedoch schon kurz nach Ozzys Tod davon, dass Sharon ihren Mann am liebsten im privaten Rahmen im Garten des Familienanwesens beisetzen möchte.

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

Getty Images Sharon und Kelly Osbourne, TV-Bekanntheiten

