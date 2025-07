Sportkollegen beten für Ex-Biathletin Laura Dahlmeier

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier (31) hat bei einem schweren Bergunfall im Karakorum-Gebirge in Pakistan lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 31-Jährige war gemeinsam mit einer Seilpartnerin am 28. Juli unterwegs, als sie in etwa 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag erfasst wurde. Ein sofort abgesetzter Notruf führte zu einem Rettungseinsatz, jedoch konnten die engagierten Kräfte erst am nächsten Morgen mit einem Hubschrauber zur Unglücksstelle aufbrechen. Bislang ist die Bergung aufgrund der schwierigen Bedingungen und der Abgeschiedenheit der Region noch nicht abgeschlossen.

Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die weiteren Bemühungen, jedoch musste die Suche zuletzt wegen Dunkelheit unterbrochen werden, bestätigte ihr Management. Von Laura, die sich seit Ende Juni gemeinsam mit Freunden in der Region aufhält, gibt es bislang kaum neue Informationen. Zuletzt hatte die Abenteuersportlerin am 8. Juli den Great Trango Tower erfolgreich bestiegen – ein Beweis für ihre Leidenschaft und Erfahrung im alpinen Bereich. Der tragische Unfall erschüttert die Sportgemeinschaft zutiefst, und zahlreiche aktive wie ehemalige Profiathleten zeigten in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme. Unter anderem richteten Felix Loch, Reinhold Messner (80) und Magdalena Neuner (38) ergreifende Worte an die Verunglückte.

Für Laura ist es nicht die erste Begegnung mit den Gefahren der Berge. Ihre Beziehung zur Natur war stets von Respekt begleitet, doch die Schattenseiten dieses leidenschaftlichen Hobbys haben sie bereits früher getroffen. Ihr einstiger Lebenspartner verunglückte bei einem Bergunfall tödlich, wie in der Vergangenheit berichtet wurde. Trotz der Risiken suchte Laura immer wieder die Herausforderung in großen Höhen. Die Nachricht vom aktuellen Unglück hat deshalb viele erschüttert, die die sportliche Karriere der Ausnahmeathletin begleitet haben – und auch jene, die sie wegen ihres Mutes und ihrer Entschlossenheit bewundern.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

Getty Images Laura Dahlmeier, 2018

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Februar 2024