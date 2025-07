Frech? Lindsay Lohans Sohn Luai spielt Mama einen Streich

Lindsay Lohan (39), bekannt aus Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein", hat nun eine amüsante Anekdote aus ihrem Alltag als Mama geteilt. Die Schauspielerin erklärte, dass ihr zweijähriger Sohn Luai es bereits schafft, sie auf charmante Weise zu necken. "Ich habe diese Angewohnheit, immer zu sagen: 'Luai, mach das nicht'", erzählte sie gegenüber E! News. Doch mittlerweile kommt ihr Luai zuvor: "Bevor ich es sagen konnte, meinte er schon: 'Mach das nicht, Luai', und schaute mich dabei an. Ich dachte nur: Oh mein Gott, er macht sich über mich lustig."

Die 39-Jährige genießt ihre neue Rolle als Mutter offenbar in vollen Zügen und meistert die kleinen Herausforderungen im Alltag gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas. Lindsay erklärte auch, dass das Elternsein für sie ein stetiger Lernprozess sei und betonte, wie viel Freude ihr der Nachwuchs bereits jetzt bereitet. Ob es wohl noch mehr solcher kleinen Streiche geben wird? Zumindest scheint Luai jetzt schon ein Talent dafür zu haben, seine Mama zum Lachen zu bringen.

Lindsay, die seit ihren Teenagerjahren im Rampenlicht steht, hat in den letzten Jahren einen ruhigeren Lebensstil gewählt. Ihr Sohn scheint ihr dabei eine ganz neue Perspektive eröffnet zu haben. Fans erinnern sich vielleicht noch an ihre turbulente Zeit in Hollywood, doch inzwischen zeigt Lindsay eine ganz andere Seite von sich. Neben ihrer Rolle als Mutter ist sie weiterhin als Schauspielerin erfolgreich und wird bald in der lang erwarteten Fortsetzung von "Freaky Friday" an der Seite von Jamie Lee Curtis (66) in den Kinos zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Sohn Luai, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Juni 2022