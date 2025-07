Selten: Lindsay Lohan bringt ganze Familie zur Premiere mit

Lindsay Lohan (39) feierte die Premiere ihres neuen Films "Freakier Friday" in New York City – und sie tat dies in Begleitung ihrer engsten Familie. Die 39-jährige Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich des Hudson Theaters am Montagabend, begleitet von ihrem Ehemann Bader Shammas, ihrer Mutter Dina Lohan (62) sowie ihren Geschwistern Michael Jr., Aliana und Dakota. Auch Michaels Ehefrau Nina Ginsberg war anwesend. Für Fans der Familie war dies ein besonderer Moment, da es eine der seltenen Gelegenheiten war, bei denen alle vier Geschwister zusammen öffentlich auftraten. Gemeinsam strahlten sie auf dem roten Teppich: Der Star des Abends, Lindsay, in einem schicken weißen Kleid mit ausgestelltem Rock in ihrer Mitte.

"Freakier Friday" ist eine Fortsetzung von "Freaky Friday" und erzählt 22 Jahre später eine neue Geschichte, in der Lindsay erneut in einen turbulenten Rollentausch gerät. Die Schauspielerin teilte sich den roten Teppich auch mit ihrer Filmpartnerin Jamie Lee Curtis (66), die wie Lindsay ihre ursprüngliche Rolle aus der ersten Neuverfilmung übernimmt. In Interviews im Vorfeld betonten beide die besondere Verbindung, die zwischen ihnen entstanden sei. "Ich weiß, dass ich ihr vertrauen kann", verriet Jamie Lee Curtis People. Lindsay ergänzte: "Ich muss mich bei Menschen sicher fühlen. Und Jamie ist so jemand für mich. Ich fühle mich sehr sicher bei dir, kann dir Dinge anvertrauen."

Neben ihrem beruflichen Comeback scheint auch Lindsays Privatleben in vollkommenem Einklang zu stehen. Nach der Geburt ihres Sohnes Luai blühte Lindsay sichtlich in ihrer Mutterrolle auf. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Bader, ein Finanzexperte, hatten 2022 geheiratet und wurden kurz darauf Eltern ihres ersten Kindes. Seitdem ist offenbar auch weiterer Nachwuchs ein Thema für die TV-Bekanntheit. Bereits vor einigen Monaten hatte Lindsay in einem Interview mit Elle durchblicken lassen, dass sie sich weitere Babys gut vorstellen kann. "Ein Kind zu haben, bedeutet oft, dass man ihm auch einen Spielgefährten wünscht", hatte sie damals offenbart.

Getty Images Michael Lohan Jr, Ali Lohan, Bhader Shammas, Lindsay Lohan & Co. auf dem roten Teppich, Juli 2025

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Freakier Friday"

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025