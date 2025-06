Neues Leben in Dubai: Lindsay Lohan "stresste" Los Angeles

Fast ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Lindsay Lohan (38) ihr Leben in Los Angeles hinter sich ließ und nach Dubai zog. Die Mean Girls-Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem gemeinsamen Sohn Luai in der Wüstenmetropole lebt, sprach nun in einem Interview mit dem Magazin Elle über den Auslöser für diesen großen Schritt. "In L.A. war ich ständig gestresst. Selbst einfache Dinge wie mein Kind in den Park zu bringen, fühlten sich belastend an, weil ich mich ständig fragte: 'Sind in der Nähe Kameras?'", erklärte sie. In Dubai hingegen genießt sie Privatsphäre, Frieden und Sicherheit – alles Attribute, die ihr im hektischen Hollywood oft gefehlt haben.

Der Schritt nach Dubai sei ein wichtiger Wendepunkt gewesen, wie sie im Gespräch reflektierte. Lindsays frühe Karriere wurde von öffentlicher Aufmerksamkeit überschattet, die es oft schwer machte, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – ihre Arbeit. "Ich wollte einfach aus diesem Kreislauf ausbrechen und mich auf mich selbst fokussieren", gab sie zu. Auch in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn habe sie dazugelernt: Früher habe sie fast immer Ja gesagt und Projekte angenommen, die sie belasteten, doch heute wisse sie, wie wichtig es sei, auf sich selbst zu hören. Mittlerweile hat sie einen strukturierten Alltag aufgebaut, der Raum für Familie, Routinen und Fitness bietet.

Auch das Thema Familienplanung spielte für Lindsay in dem Interview eine große Rolle. Sie erzählte, dass sie sich gut vorstellen könne, ihrem Sohn ein Geschwisterchen zu schenken. "Ein Kind zu haben, bedeutet oft, dass man ihm auch einen Spielgefährten wünscht", meinte die Schauspielerin. Die 38-Jährige berichtete außerdem, wie sehr sie den Zusammenhalt mit ihren eigenen Geschwistern schätzt. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Ich brauche mehr als ein Kind, das sich um mich kümmert, wenn ich alt bin."

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

