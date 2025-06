"Freakier Friday"-Trailer: Chad Michael Murray ist zurück

Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (38) kehren für die Fortsetzung von "Freaky Friday" erneut als Mutter-Tochter-Duo auf die Leinwand zurück – und diesmal wird es noch turbulenter. Im neuen Trailer zu "Freakier Friday" erfahren Fans, dass nicht nur Tess (Jamie Lee Curtis) und Anna (Lindsay Lohan) erneut die Körper tauschen, sondern auch Annas Tochter Harper und ihre zukünftige Stiefschwester Lily betroffen sind. Auslöser des Chaos ist eine Begegnung mit einer Wahrsagerin (Vanessa Bayer, 43), die erneut eine Lektion für alle Beteiligten prophezeit. Doch der Trailer hält noch eine Überraschung bereit: Chad Michael Murray (43) kehrt zurück und schlüpft erneut in die Rolle von Jake, Annas Highschool-Liebe.

Die Handlung knüpft an das beliebte Original von 2003 an, spielt jedoch 22 Jahre später. Anna steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Eric Davies, gespielt von Manny Jacinto, doch die Spannungen zwischen Harper und Lily sorgen für Unruhe. Gemeinsam beschließen die beiden, das Chaos zu nutzen, um Annas Hochzeit zu sabotieren und ihre Mutter mit ihrem Ex Jake zu verkuppeln. Der Auftritt von Chad Michael Murray, der in einer Szene auf einem Motorrad die Bühne betritt, dürfte bei Fans Erinnerungen an das Original wecken. Neben den Hauptdarstellern sind auch Schauspielgrößen wie Julia Butters, Rosalind Chao und Mark Harmon (73) in der Fortsetzung zu sehen, die unter der Regie von Nisha Ganatra entstand.

Für viele Zuschauer bleibt Chad Michael Murray unvergessen als romantischer Schwarm in Filmen wie "Cinderella Story" und natürlich dem ersten "Freaky Friday". Der Schauspieler, der heute eine Familie mit zwei Kindern hat, wirkt auch nach all den Jahren immer noch wie geschaffen für die Rolle des charmanten Jake. Sein Comeback könnte nicht nur Nostalgie wecken, sondern auch frischen Schwung in die turbulente Liebesgeschichte bringen, die Fans ab dem 8. August im Kino erleben können. Ob Jakes Rückkehr den erhofften Effekt erzielt oder das Chaos nur noch größer wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Chad Michael Murray und Lindsay Lohan, 2002

Chad Michael Murray und Jamie Lee Curtis in "Freaky Friday"

