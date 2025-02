Neues Palastmitglied: Charles und Camilla adoptieren Welpen

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben ihre Familie um ein neues pelziges Mitglied erweitert: Das royale Paar hat einen jungen Hund adoptiert, wie Camilla in einem Clip verrät, den eine Daily Mail-Mitarbeiterin via X teilte. Die Adoption folgte auf den Verlust ihres geliebten Jack Russell Terriers Beth, der Ende letzten Jahres verstorben war. Wie die Königin in der ungezwungenen Plauderei bei einer Veranstaltung erklärte, sorgt jetzt ein gemischtrassiger Vierbeiner – gerade acht Wochen alt – für frischen Wind im königlichen Haushalt.

Der Tod von Terrier-Dame Beth, die aus einem Tierheim stammte, war sowohl für Charles als auch für Camilla mit großem Schmerz verbunden – was die Entscheidung für einen neuen Hund umso bedeutungsvoller macht. Wie bereits im Vorfeld spekuliert wurde, entschied sich das tierliebe Paar ein weiteres Mal für einen Hund aus dem Tierschutz, was ihnen viele Hundeliebhaber hoch anrechnen. Auf die Frage, wie der neue Vierbeiner nun heiße, antwortet die Königin in dem Video überraschend humorvoll: Er höre auf den Namen Moley, weil er ein bisschen wie ein Maulwurf (Englisch: Mole) aussehen würde.

Die Zuneigung zu Tieren hat in der royalen Familie eine lange Tradition. Während Charles und Camilla ihre beiden Jack Russell Terrier stets an ihrer Seite hatten, war die verstorbene Königin Elizabeth II. (✝96) vor allem für ihre Liebe zu Corgis bekannt. Wie innig die Beziehung von Charles und Camilla zu ihren bisherigen vierbeinigen Begleitern tatsächlich war, zeigte sich sogar bei ihrer Krönungszeremonie: Die Silhouetten ihrer geliebten Terrier waren auf ihren königlichen Roben für den Festakt eingestickt.

Instagram / theroyalfamily Königin Camilla mit Hündin Beth

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

