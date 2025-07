Gärtner von König Charles kündigen wegen niedriger Löhne

Revolte im königlichen Grün: König Charles III. (76) sieht sich in seinem geliebten Garten von Highgrove House mit einem ungeahnten Problem konfrontiert: Seit März 2022 haben elf von zwölf Gärtnern dem Anwesen den Rücken gekehrt. Laut der Sunday Times sei mindestens die Hälfte der Arbeiter auf Mindestlohnbasis angestellt. In England entspricht dies £12,21, also umgerechnet 14,07 Euro pro Stunde. Obendrein habe der Monarch hohe Anforderungen. Laut Insidern soll er seine Mitarbeiter mit seiner Detailverliebtheit und umfangreichen Notizen überfordern.

Zu den Aufgaben der Gärtner gehört nicht nur die Pflege der prächtigen Pflanzen, sondern auch die Umsetzung der königlichen Vision für das jährlich von über 40.000 Menschen besuchte Gartenparadies. Gegenüber der Sonntagszeitung berichteten Gärtner, dass sie unterbesetzt seien und ständig damit zu kämpfen hätten, die Anforderungen des Königs zu erfüllen. In einer weiteren Beschwerde hieß es, dass die Mitarbeiter "körperliche Verletzungen erlitten, als sie versuchten, mitzuhalten". Ein Gärtner sei von Charles persönlich aussortiert worden, da er eine bestimmte Blume nicht zuordnen konnte. "Setzen Sie diesen Mann nicht mehr vor mich", habe der Vater von Prinz Harry (40) und Prinz William (43) danach gewettert.

Das Highgrove House gehört zu Charles' Lieblingsorten. Der Landsitz des 76-Jährigen und seiner Frau Königin Camilla (78) liegt abgeschieden im Süden Englands. Auf insgesamt 900 Hektar lebt das Familienoberhaupt dort seine kühnsten Gartenträume aus. Robert Hardman beschrieb das Anwesen in seinem Buch "Charles III" als seinen "Zufluchtsort". "Das Tolle daran ist, dass mich dort niemand finden kann", soll der König dem Autor verraten haben.

Getty Images König Charles III., Oktober 2024

Getty Images König Charles, Juli 2025

Getty Images Königin Camilla vor dem Highgrove House, 2020