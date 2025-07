Mal unroyal: So feiert Prinzessin Anne ihren 75. Geburtstag

Prinzessin Anne (74) feiert am 15. August ihren 75. Geburtstag. Und diesen wird sie wohl abseits des Glitzers und Glamours des britischen Königshauses verbringen. Laut The Times wird sie den besonderen Tag auf ihre typische Weise verbringen – privat und abseits des Palastes. "Anne wird ihren Geburtstag damit verbringen, das zu tun, was sie jeden August tut, nämlich mit ihrem Ehemann zehn Tage lang ohne Personal an Bord durch Westschottland zu segeln, bevor sie zum König nach Balmoral fährt", berichtet ein Insider dazu.

Anne und ihr Mann Timothy Laurence (70) verbringen auch nach all den Jahren noch gerne Zeit zusammen. "Mit Timothy auf dem Meer zu sein, ist ihr Lieblingsort und ein Beweis für die Stärke ihrer Ehe", erklärte die Quelle dazu weiter. Die Eheleute teilen nicht nur die Leidenschaft fürs Segeln, sondern auch eine tief verwurzelte Verbindung, die bis ins Jahr 1986 zurückreicht – damals lernten sie sich am Hof kennen. 1992 heirateten sie in einer schlichten Zeremonie in der Nähe von Balmoral – ihre Ehe gilt als sehr harmonisch. Gemeinsamkeiten wie die Liebe zum Sport verbinden sie bis heute.

Anne ist unter den Fans der Blaublüter dafür bekannt, nicht nur durch ihre royalen Pflichten zu überzeugen, sondern sich auch durch ihren unverwechselbaren Stil hervorzuheben. Beim jüngsten Staatsbankett in Windsor überraschte sie aber mal mit einer kleinen Veränderung – mit einer modernen Interpretation ihrer langjährigen Hochsteckfrisur. Mit geglätteten Seitenpartien und einem kunstvoll gedrehten Dutt bewies Anne, dass sie trotz ihrer beständigen Natur hin und wieder offen für Überraschungen ist.

Getty Images Prinzessin Anne im März 2024

Getty Images Prinzessin Anne und Timothy Laurence, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Anne beim Staatsbankett von Emmanuel Macron 2025