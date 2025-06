Theorie: Könnte diese Rosenheim-Cops-Figur neue Stockl sein?

Nach 25 Jahren wird Marisa Burger (51), bekannt als Miriam Stockl aus Die Rosenheim Cops, die ZDF-Serie verlassen. Diese Nachricht sorgte bei den treuen Fans für heftige Reaktionen. Immerhin ist die Rolle der resoluten und humorvollen Polizeisekretärin mit ihrem ikonischen Satz "Es gabat a Leich!" ein fester Bestandteil der Serie. Der Ausstieg der Schauspielerin wurde offiziell bestätigt und wird nach der 25. Staffel im Herbst 2025 Realität, wie Produzentin Marlies Moosauer betonte. "Wir werden unser Bestes geben, Miriam Stockl würdig zu verabschieden", so Marlies weiter. Doch neben dem Entsetzen und der Enttäuschung, dass Marisa die Serie verlässt, gab es auch in den sozialen Medien schon Spekulationen darüber, wer ihre Nachfolgerin werden könnte, berichtet Merkur.

Ein Vorschlag, der besonders diskutiert wurde, betrifft Christin Lange, die von Sarah Thonig (33) gespielt wird. Diese empfängt bei den "Rosenheim Cops" bisher die Besucher im Polizeipräsidium und könnte, so die Idee einiger Zuschauer, nach einer Umschulung zur neuen Sekretärin werden. "Super Idee!" schwärmen manche, während andere Zweifel äußern, ob Christin in die Fußstapfen von Miriam treten könnte. Ein Fan kommentierte: "Man sollte ihr die Chance geben, ein bisschen Leben in die Rolle zu bringen und auch mal ordentliches Durcheinander zu veranstalten." Auch Sarah gehört schon lange zum Hauptcast der Serie: seit der 14. Staffel im Jahr 2015. Die erste Folge der "Rosenheim Cops" wurde 2002 ausgestrahlt, in welcher Marisa bereits mitspielte.

Marisa Burger selbst zeigte sich wehmütig über ihren Entschluss, die Serie zu verlassen. Sie erklärte, die gemeinsamen Jahre hätten sie sowohl beruflich als auch persönlich geprägt. Auch für das Team vor und hinter der Kamera war die Nachricht ihres Ausstiegs ein Schock. Während viele Zuschauer die Serie mit Marisa und ihrer Figur Miriam Stockl gleichsetzen, bleibt abzuwarten, wie die Macher von den "Rosenheim Cops" den Wandel bewältigen. Fest steht, dass sich die Verantwortlichen den Abschied einer solch ikonischen Figur nicht leicht machen werden.

Getty Images Marisa Burger, Schauspielerin, im November 2019

ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Sarah Thonig bei den Bambi Awards 2024 in München