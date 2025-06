Das macht Ex-Rosenheim-Cops-Kommissar Tom Mikulla heute

Tom Mikulla (56), einst bekannt durch seine Rolle als Kriminalkommissar Christian Lind in der beliebten ZDF-Serie Die Rosenheim Cops, zog sich Anfang 2009 aus der Serie zurück. Seine Figur ließ sich der Handlung zufolge der Liebe wegen nach Hamburg versetzen. In Wahrheit entschied sich der Schauspieler, sich neuen Projekten zu widmen, nachdem er vier Jahre lang zum festen Cast gehört hatte. Kolleginnen und Kollegen, darunter Joseph Hannesschläger (✝57), der den Publikumsliebling Korbinian Hofer spielte, beschrieben seinen Abgang als Mischung aus Wehmut und Neugier auf Neues. Tom kam jedoch gelegentlich für Gastauftritte zurück. Bis 2013 blieb er der Serie, die vor allem durch das Organisationstalent Frau Stockl, die 25 Jahre lang von Marisa Burger (51) verkörpert wurde, lebte, folglich sporadisch verbunden.

"Ich seh das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es war schön mit Markus Böker, macht Spaß mit Tom Mikulla und schaut gut aus mit Igor Jeftić", resümierte Joseph damals. "Wir haben uns auf Anhieb irgendwie gemocht. Ein neuer Kollege ist immer auch spannend und erfrischend." Tatsächlich kam Igor beim Publikum bestens an – bis heute gehört er fest zum Team der sympathischen TV-Ermittler aus dem Oberland. Nach den "Rosenheim-Cops" hinterließ der Unternehmer Tom, der an der Seite von Michael A. Grimm (54) und Max Müller (60) spielte, schließlich auch bei anderen deutschen Serien seine Spuren. Er war viele Jahre fester Bestandteil von "SOKO Leipzig", wo er den Ex-Partner der von Melanie Marschke (55) gespielten Hauptfigur verkörperte.

Weitere Projekte wurden zu seiner beruflichen Heimat: Zwischen 2015 und 2022 war der Schauspieler in In aller Freundschaft als Simon Haas zu sehen und hatte 2019 eine feste Rolle in der 16. Staffel der Telenovela Rote Rosen. Dort spielte er den Zahnarzt Cornelius Merz, die alte Liebe der von Gerit Kling (60) gespielten Hilli Pollmann. Tom ist in Freital nahe Dresden geboren und hat über die Jahre bewiesen, dass er ein vielseitiger Darsteller ist. Ob als Ermittler oder Zahnarzt – er schafft es, seinen Figuren Persönlichkeit und Tiefe zu verleihen. Fernsehzuschauer erinnern sich besonders an seine markante Stimme und seine Präsenz, die auch Kollegen stets zu schätzen wussten. Vor Kurzem beendete Tom die Dreharbeiten zu einer weiteren Kriminalfilmreihe: Für den ZDF-"Erzgebirgskrimi" mit dem Arbeitstitel "Hexenjagd (aka Walpurgisnacht)" stand er erneut vor der Kamera. Privat hält er sich eher bedeckt und meidet die große Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Mikulla posiert während des Fototermins für die TV-Show "Rote Rosen", 2018 in Hamburg.

Anzeige Anzeige

© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com/ ActionPress "Die Rosenheim-Cops"-Stars Max Müller und Joseph Hannesschläger