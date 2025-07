Die Royals feiern den zwölften Geburtstag von Prinz George

Prinz George (12), der älteste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), feiert jetzt seinen zwölften Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichten seine Eltern ein neues Bild des jungen Royals auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Das Foto zeigt George in sportlicher Kleidung mit einem lässigen Lächeln inmitten der Natur. Es stammt diesmal nicht von seiner Mutter Kate, die als leidenschaftliche Hobbyfotografin gilt, sondern vom Fotografen Josh Shinner. Laut Hello! beginnt für den Prinzen nun eine neue Phase seiner Kindheit: Mit seinem zwölften Geburtstag greift eine königliche Regel, die vorschreibt, dass er nicht mehr gemeinsam mit seinem Vater William im selben Flugzeug reisen darf – zum Schutz der Thronfolge.

In den Sommerferien genießt die Familie die schulfreie Zeit, bevor für George im September das letzte Schuljahr an der Lambrook School beginnt. Schon jetzt wird spekuliert, welche weiterführende Schule er danach besuchen wird, wie kurier.at berichtet. Während sein Vater William und sein Onkel Harry (40) einst das Elite-Internat Eton besuchten, soll Kate 20 Minuten zufolge eher eine alternative Schulwahl bevorzugen, um ihren Kindern eine normalere Kindheit zu ermöglichen. Neben schulischen Weichenstellungen übernimmt George zunehmend auch royale Aufgaben. Zuletzt begleitete er William und Kate gemeinsam mit seiner Schwester Charlotte (10) zu Wimbledon und nahm an der Parade Trooping the Colour teil.

Privat scheint der junge Prinz wie jeder andere Zwölfjährige zu sein. Er verbringt gerne Zeit mit seiner Familie, schaut mit seinem Vater Fußball und besucht Konzerte. Zu Geburtstagen ist es Tradition, dass Kate selbst den Kuchen backt. In der BBC-Sendung "A Berry Royal Christmas" erzählte sie, dass sie dafür oft bis spät in die Nacht in der Küche steht. Die kommenden Jahre sind entscheidend für Georges Entwicklung als künftiger König. Doch seine Eltern legen großen Wert darauf, dass er gemeinsam mit seinen Geschwistern Charlotte und Louis (7) trotz königlicher Rolle eine möglichst normale Kindheit erlebt.

Getty Images Prinz George bei der Horse Guards Parade während Trooping The Colour 2025 in London

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

Getty Images Wimbledon-Sieger Jannik Sinner mit Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz George, Juli 2025