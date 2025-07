Nicola Peltz-Beckham überrascht mit Nacktfoto in Badewanne

Nicola Peltz-Beckham (30) sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Post für Furore, in dem sie Einblicke in die Urlaubszeit mit ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) gewährt. Am 22. Juli teilte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos – unter anderem von entspannten Momenten auf einer Jacht. Ein Nacktfoto erregte jedoch besonders Aufsehen: Auf dem Bild posiert Nicola nackt in einer Wanne – nur ihre Arme und Beine bedecken sie strategisch. "Ich habe das Foto in der Badewanne gemacht", kommentierte Brooklyn das Bild mit einem Herz-Emoji. Dazu schrieb er: "Ich liebe dich."

Die Bilderreihe zeigt außerdem intime Einblicke in ihren Urlaub: Die 30-Jährige präsentiert sich in einem lässigen weißen Outfit und genießt mit Brooklyn entspannte Stunden auf dem Luxusboot. Ein weiteres Bild zeigt Nicola nur mit einem Handtuch um die Taille vor einem Spiegel, wobei sie ihre Hände geschickt einsetzt, um sich zu bedecken. Das Paar feiert diesen Sommer nicht nur seine Liebe, sondern auch das Jubiläum seiner Verlobung vor fünf Jahren. Brooklyn widmete seiner Frau dazu Ende Juni einen romantischen Post und erklärte, dass es die beste Entscheidung seines Lebens gewesen sei, sie zu fragen, ob sie ihn heiraten möchte.

Brooklyn und Nicola gelten schon viele Jahre als eingespieltes Duo. Öffentlich zeigen sie, dass die Beziehung tief und innig ist. Trotz der andauernden Familienfehde mit den Beckhams präsentiert sich das Paar stets als unerschütterliche Einheit. Die Royal-Expertin Ingrid Seward von Majesty Magazine zog sogar Parallelen zu Prinz Harry und Herzogin Meghan. Wie auch Brooklyn und Nicola wanderten die zwei nach Amerika aus und stehen seit Jahren im Clinch mit ihrer Familie.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025