Pamela Anderson und Liam Neeson strahlen auf Berlin-Premiere

Am gestrigen Donnerstagabend sorgte die Filmpremiere von "Die nackte Kanone" für ein Staraufgebot in Berlin-Friedrichshain. Auch die Hauptdarsteller des Reboots, Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73), reisten in die deutsche Hauptstadt, um an diesem Abend über den roten Teppich zu laufen. Die beiden Hollywoodstars legten dabei einen aufregenden Auftritt hin: Der Baywatch-Star erschien in einer eleganten Robe, ergänzt durch einen passenden Chiffonschal. Dazu kombinierte Pamela lange Glitzerohrringe, die ihren zum Markenzeichen gewordenen No-Make-up-Look perfekt in Szene setzten. Liam begleitete seinen Co-Star in einem legeren, grauen Anzug aus Samt, darunter trug er ein hellblaues Hemd.

Von dem regnerischen Wetter ließen sich die Schauspieler die Laune nicht verderben: Strahlend posierten sie gemeinsam für die Kameras und genossen sichtlich den Abend. Der gelöste Auftritt der 58-Jährigen und des "Taken"-Stars spiegelte nicht zuletzt auch ihre Freude wider, Teil der Neuverfilmung der Komödie zu sein. Schon in einem früheren Interview mit The Sun verrieten die zwei Schauspieler, dass sie während der Dreharbeiten eine echte Freundschaft zueinander aufgebaut haben. Der 73-Jährige erzählte dabei auch humorvoll, wie locker sie mit den teils sehr intimen Szenen, die sie drehten, umgingen. "Die Sexszenen mit Pamela waren mein Lieblingsteil", verriet er mit einem Augenzwinkern und lobte aber ernsthaft die Arbeit der Intimitätskoordinatorin am Set.

Das Reboot der Kultkomödie "Die nackte Kanone" startet am 31. Juli in den deutschen Kinos. Liam übernimmt darin die Rolle des Frank Drebin Jr., während Pamela als Nachtclubsängerin zu sehen ist, die nach dem Mord an ihrem Bruder auf Unterstützung der Polizei hofft. Mit diesem Duo sicherte sich die Produktion echte Erfolgsgaranten. Liam machte sich vor allem durch seine actiongeladenen Rollen einen Namen in Hollywood. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören unter anderem "Batman – The Dark Knight" und "Men in Black: International". Pamela machte ihre Rolle in "Baywatch" zu einer Ikone. Später spielte sie unter anderem in "Blond and Blonder" und "The Last Showgirl".

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson bei der Deutschland Premiere von "Die nackte Kanone" in Berlin

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson, Schauspieler

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson in Berlin, 24. Juli 2025