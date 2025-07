Liam Neeson begeistert Fans mit "Die nackte Kanone"-Rolle

Die Kult-Komödie "Die nackte Kanone" kehrt zurück – und das mit niemand Geringerem als Liam Neeson (73) in der Hauptrolle. Das Reboot des Slapstick-Klassikers startet am 31. Juli 2025 in den Kinos und präsentiert den Schauspieler, bekannt aus Action-Hits wie "96 Hours", in einer überraschend humorvollen Rolle. Liam spielt in der Neuauflage Frank Drebin Jr., den ebenso chaotischen wie liebenswerten Ermittler – eine Rolle, die einst von Leslie Nielsen unvergesslich verkörpert wurde. An seiner Seite sind unter anderem Pamela Anderson (58) und Paul Walter Hauser (38) zu sehen. Erste Reaktionen auf den Film versprechen laut Kino.de Lacher ohne Ende und loben insbesondere die Chemie zwischen den Leinwandlieblingen Liam und Pamela.

Die Neuauflage, inszeniert von Regisseur Akiva Schaffer und produziert von Seth MacFarlane (51), tritt in die Fußstapfen der legendären Originalreihe, deren letzter Teil vor über 30 Jahren erschien. Mit der richtigen Mischung aus Nostalgie und modernem Humor versucht der Film, sowohl alte Fans zu begeistern als auch ein neues Publikum anzuziehen. Kritiker und erste Zuschauer beschreiben das Werk als "brüllend komisch" und sehen in Liams Verkörperung des Ermittlers einen überraschenden Höhepunkt. Tatsächlich wird sein Auftritt sogar schon in ersten Stimmen als Oscar-würdig bezeichnet, während die gleichbleibende Qualität als Hommage an die ursprünglichen Filme gepriesen wird.

Für den 73-Jährigen stellt diese Rolle einen bemerkenswerten Wandel in seiner Karriere dar. Der Schauspieler, der normalerweise mit ernsten, actiongeladenen Filmen wie "Schindlers Liste" oder "96 Hours" in Verbindung gebracht wird, zeigt hier eine neue Facette seines Könnens. Fans erinnern sich vielleicht, dass er trotz seiner bisherigen, eher dramatischen Filmografie bereits selbstironische Auftritte in Komödien hatte. Diese Fähigkeit, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, bringt Liam nun in die Tradition von Leslie Nielsen ein – eine Entscheidung, die bei Zuschauern bis jetzt anscheinend außerordentlich gut ankommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Filmpremiere, London 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, "Die nackte Kanone"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images "Die nackte Kanone"-Schauspieler Leslie Nielsen, 2009