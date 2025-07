Pamela Anderson & Liam Neeson bringen Söhne mit zur Premiere

Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) feierten in New York die Premiere ihres neuen Films "Die nackte Kanone" und hatten dabei besondere Gäste im Schlepptau: ihre erwachsenen Söhne. Pamela erschien mit Brandon Thomas Lee (29) und Dylan Jagger Lee (27), die aus ihrer Ehe mit Musiker Tommy Lee (62) stammen. Liam brachte seine Söhne Micheál Richardson (30) und Daniel Neeson mit, die er mit seiner verstorbenen Frau Natasha Richardson (✝45) hat. Gemeinsam posierten die Stars und ihre Söhne für die Kameras, wobei Pamela in einer eleganten, mitternachtsblauen Robe glänzte, während Liam in einem stilvollen grauen Anzug überzeugte.

Die beiden Hauptdarsteller sorgten einmal mehr für Gesprächsstoff, als sie auf dem roten Teppich vertraut miteinander umgingen – und Pamela sich sogar eng an Liam anlehnte. Dieses enge Miteinander dürfte die ohnehin schon brodelnden Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden weiter anheizen. Liam hatte bereits im Vorfeld der Filmpremiere für Aufruhr gesorgt, als er in Interviews scherzte, dass die Dreharbeiten zu den intimen Szenen mit Pamela besonders einprägsam gewesen seien. Die Baywatch-Berühmtheit selbst outete sich in einem Interview als Fan der Zusammenarbeit und schwärmte von Liams Professionalität und Humor.

Seit der Premiere in London steht das Duo unter besonderer Beobachtung, da ihr liebevoller Umgang immer wieder Spekulationen über den Status ihrer Beziehung entfacht. Liam erklärte kürzlich liebevoll gegenüber Daily Mail, dass Pamela nicht nur eine fantastische Kollegin, sondern auch eine ausgezeichnete Köchin sei. Sie habe ihm so manchen hausgemachten Leckerbissen während der Drehzeit präsentiert. Ob sich die Verbindung der beiden abseits der Kameras tatsächlich von einer Freundschaft in eine Liebesgeschichte entwickeln könnte, bleibt abzuwarten. Details dazu werden Fans wohl erst nach dem Start von "Die nackte Kanone" am 31. Juli erfahren.

Getty Images Dylan Jagger Lee, Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson, Liam Neeson, Daniel Neeson und Micheál Neeson

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Premiere in New York

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "The Naked Gun" Premiere