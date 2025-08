Alexander Bommes verwirrt den Jäger bei "Gefragt – Gejagt"

Alexander Bommes (49) hat in der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" wieder einmal für einen unterhaltsamen Moment gesorgt. Am 30. Juli startete die neue Staffel, und in einer spannenden Runde trat Kandidatin Antje gegen Jäger Sebastian Klussmann an. Eine entscheidende Frage brachte beide ins Schwitzen: Welches Bundesland ist das drittgrößte in Deutschland? Während Antje bereits ihre Antwort einloggte, erlaubte sich Alexander einen kleinen Kommentar, der für Verwirrung sorgte. "Hatten wir heute nicht schon die Diskussion, Herr Klussmann, wo …?", fragte der Moderator laut Moviepilot, was Sebastian aus dem Konzept brachte. Die Zeit lief ab und der Jäger wählte am Ende die falsche Antwort – sehr zur Freude der Kandidatin.

Sebastian, der normalerweise durch sein umfangreiches Wissen überzeugt, nahm den Zwischenfall aber gelassen. Nachdem er seinen Irrtum bemerkte, kommentierte er mit einem humorvollen: "Ich gönn's Ihnen." Alexander hingegen stichelte leicht und fragte augenzwinkernd: "Hab ich Sie rausgebracht?" Der Jäger bejahte dies, woraufhin der Moderator sich – nicht ganz ernst gemeint – entschuldigte. Dieser Moment zeigt, dass selbst die souveränsten Quizgrößen gelegentlich ins Straucheln kommen können, wenn unerwartete Faktoren ins Spiel eingreifen.

Fauxpas wie dieser sind bei Sebastian eher selten. Der Jäger ist bekannt für seine Quizkompetenz und wurde sogar Quiz-Europameister. Erst kürzlich unterlief ihm jedoch ein Fehler, als er eine Frage zur Bundesversammlung falsch beantwortete. Statt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, die 2022 die Versammlung leitete, tippte er auf die damals amtierende Innenministerin Nancy Faeser. Diese kleinen Patzer sorgen regelmäßig für Schmunzeln bei den Zuschauern und beweisen, dass auch ein erfahrener Profi mal danebenliegen kann.

Anzeige Anzeige

ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes

Anzeige Anzeige

Imago Sebastian Klussmann, Jäger bei "Gefragt – Gejagt"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Klussmann, Experte bei der Quizshow "Gefragt – Gejagt"