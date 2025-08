Heißer TV-Flirt: Patricia Blanco duscht halb nackt mit Seven

In der Reality-Show Villa der Versuchung sorgt Patricia Blanco (53) in der fünften Folge für Aufsehen. Gemeinsam mit Steven Graf Bernadotte von Wisborg, der in der Show als Seven bekannt ist, wagte sie sich unter die Dusche. Die Tochter von Roberto Blanco (88) trug dabei nur ein Höschen und ließ beinahe komplett die Hüllen fallen. Seven kommentierte die besondere Duschaktion mit den Worten: "Körperhygiene ist wichtig, und wenn man sich da gegenseitig helfen kann, dann machen wir das sehr gerne." Realitystar Sara Kulka (35), die ebenfalls Teil der Show ist, beobachtete das Geschehen und meinte: "Patricia versucht ja alles, um Seven rumzukriegen, aber er lässt sich einfach nicht helfen."

Die Chemie zwischen Patricia und Seven gab im Laufe der Folge Anlass für Spekulationen. Die Unternehmerin erklärte in einem Gespräch mit Sara, sie möge Seven durchaus sehr gerne. Beide würden oft aneinanderkleben, jedoch habe Patricia auch Bedenken. Sie sehe keine realistische Zukunft in der Verbindung, da Seven ein kompliziertes Leben habe. "Ich kann mich nicht in jemanden verlieben, der zwei Kinder hat, in Kolumbien lebt und eine Frau noch hat", gestand sie und fügte hinzu, dass sie dennoch seine Lebenserfahrung schätze: "Der hat was an sich, was ich toll finde. Der hat halt schon gelebt." Die Zuschauer der Show dürfen jedenfalls gespannt sein, wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt.

Schon in der vierten Folge von "Villa der Versuchung" gab es ordentlich Gesprächsstoff. Raúl Richter (38) und Kevin Schäfer sorgten bei einer Party mit einem überraschenden Kuss für jede Menge Wirbel. Raúl erklärte jedoch gegenüber Blitzlichtgewitter: "Ich habe da ein bisschen Show gemacht, das gebe ich zu. Da habe ich mich mit Kevin ein bisschen vergnügt. Um das mal richtig einzuordnen, ich habe es auch im Format gesagt, das ist eine lustige Nummer, für mich war das immer Spaß. Ich hoffe, er hat das auch als Spaß gesehen." Für den Schauspieler sei die Turtelei also nicht ernst gemeint gewesen. Die Partnerin von Raúl, Vanessa Schmitt, wurde von dem TV-Moment offenbar ebenfalls überrascht. Doch Streit blieb aus.

Joyn / Michael de Boer, Instagram / dergraf_official Collage: Patricia Blanco und Seven

Joyn / Michael de Boer Sara Kulka bei "Villa der Versuchung"

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024