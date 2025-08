"My Oxford Year": Darum weicht das Ende von dem Buch ab

Sofia Carson und Corey Mylchreest (27) erwecken mit "My Oxford Year" eine berührende Liebesgeschichte zum Leben, die am 1. August bei Netflix ihre Premiere gefeiert hat. Die Handlung dreht sich um Anna, eine ehrgeizige US-amerikanische Absolventin in Oxford, und ihren Professor Jamie, die trotz vereinbarter Lockerheit ihrer Beziehung tiefe Gefühle füreinander entwickeln. Als Anna erfährt, dass Jamie unheilbar an Krebs erkrankt ist und keine weitere Behandlung wünscht, steht ihre Liebe vor der schwersten Prüfung. Das Ende des Films unterscheidet sich jedoch deutlich von der Buchvorlage von Julia Whelan, was selbst während der Produktion immer wieder zur Diskussion stand, berichtet Entertainment Weekly.

Julias Buch, aus dem der Film adaptiert wurde, lässt die Geschichte von Eleanor (Annas Buch-Pendant) und Jamie mit Hoffnung ausklingen: Jamie gewinnt durch eine medizinische Behandlung wertvolle Zeit, um gemeinsam mit Eleanor durch Europa zu reisen. Im Film hingegen bleibt dies ein Traum. Jamie stirbt, und Anna reist ohne ihn durch die besprochenen Orte. Die Entscheidung, diese Tragik ins Zentrum zu rücken, wurde laut Sofia nach mehreren Testvorführungen gefällt, da das emotionale Gewicht des Endes so am stärksten war. "Es ging uns darum, Hoffnung und Licht trotz der Verlustgeschichte zu vermitteln", erklärte die Schauspielerin und Produzentin.

Für Sofia bedeutete diese Rolle nicht nur, eine Geschichte von Liebe und Verlust zu erzählen, sondern auch die Akzeptanz von Jamies Entscheidungen zu zeigen, die sein Leben mit würdevollem Schicksal prägten. Die Dreharbeiten an Originalschauplätzen wie Paris und Venedig sollten Annas Weg verdeutlichen, Jamies Geist und Lebensphilosophie weiterzutragen. Ihre Transformation zeigt sich im Film auch durch die Übernahme von Jamies Rolle als Dozentin, was auf einen Neuanfang hindeutet. Dieses Ende würdigt nicht nur ihre Verbindung, sondern beleuchtet auch, wie Verlust die Hinterbliebenen formen kann – eine Botschaft, die die Zuschauer nachhaltig berührt.

Anzeige Anzeige

Netflix Sofia Carson und Corey Mylchreest in ihren Rollen als Anna und Jamie

Anzeige Anzeige

N Julia Whelan bei der Premiere von "My Oxford Year", Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Carson und Corey Mylchreest auf der Premiere von "My Oxford Year"