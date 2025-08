Simone Lugner sucht einen neuen Job in Führungsposition

Simone Lugner will zurück ins Berufsleben – und das am liebsten in einer Führungsposition. Nach mehreren Engagements im TV und Radio strebt die Witwe des im vergangenen Jahr verstorbenen Richard Lugner (†91) eine neue Herausforderung an. "Ich suche etwas, wo ich mir meine Zeit frei einteilen kann, aber auch einen großen Entscheidungsspielraum habe", verriet sie gegenüber Bild. Eine Tätigkeit im Handels- oder Dienstleistungssektor könnte sie sich dabei besonders gut vorstellen. Das vergangene Jahr sei intensiv gewesen, nun wolle sie wieder mitbestimmen und etwas Neues aufbauen.

Zudem betont die "Dancing Stars"-Kandidatin: "Ich möchte in meinem zukünftigen Beruf keine Befehlsempfängerin sein, sondern mitentscheiden können und etwas aufbauen. Ich möchte mich nicht einschränken lassen, sondern bin offen für alles Mögliche." Berufserfahrung bringt die ehemalige stellvertretende Filialleiterin eines Baumarkt-Riesen jedenfalls reichlich mit. Neben der Systemgastronomie und dem Lebensmittelhandel war sie auch in der Baubranche tätig, bevor sie nach ihrer Hochzeit mit Richard ins Rampenlicht rückte. Eigentlich war sie dazu vorgesehen, ab August vergangenen Jahres ihren Mann im Einkaufszentrum Lugner City zu unterstützen, doch nur wenige Tage vor ihrem geplanten Jobstart verstarb dieser. Diese Stelle verlor sie kurz darauf durch eine Kündigung seitens der neuen Geschäftsführung des Einkaufszentrums.

Erst vor wenigen Tagen nahm sie zudem an einem Voice-Acting-Workshop am renommierten SAE-Institut in Wien teil. "Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren und meinen Horizont zu erweitern", verkündete Simone auf Instagram. Ein Foto zeigte die vielseitige Powerfrau bei der Arbeit im Studio, während sie einen Text aus dem Animationsfilm "Die Unglaublichen" einsprach. Der Workshop diente als erster Schnupperkurs – eine professionelle Ausbildung in diesem Bereich könnte bis zu 18 Monate dauern.

Anzeige Anzeige

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / SKATA Simone und Richard Lugner 2021

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner