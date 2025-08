Emotionale Heimkehr: Anna Maria Damm auf den Philippinen

Anna Maria Damm (29) hat sich für ihren aktuellen Urlaub ein ganz besonderes Ziel ausgesucht: die Philippinen – das Land, in dem sie geboren wurde. Auf Instagram teilte die Influencerin und zweifache Mutter ein emotionales Video, das sie auf dem Weg dorthin zeigt – angefangen mit Aufnahmen aus dem Flugzeug bis hin zu Szenen, in denen sie durch die Straßen ihres Heimatlandes schlendert. Zu dem Beitrag schrieb sie: "Der Moment, wenn du weißt: Du fliegst nicht nur in ein Land, du fliegst nach Hause." Ihre Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert und unterstützten Anna Maria mit rührenden Nachrichten.

Der Aufenthalt auf den Philippinen scheint für die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin eine besondere Bedeutung zu haben. Nach ihrer Geburt lebte Anna Maria dort für einige Jahre, bevor sie mit ihrer Familie nach Deutschland zog. Ihre Rückkehr in das Land ihrer Kindheit ist für sie also nicht nur Urlaubszeit, sondern auch eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Einige ihrer Fans nutzen die Gelegenheit, um ebenfalls ihre Verbindung zu den Philippinen auszudrücken oder ähnliche Erfahrungen zu teilen, was die Kommentarspalte ihres Instagram-Posts zu einem Ort voller persönlicher Geschichten macht.

Abseits ihrer Reisen teilt Anna Maria regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Seit ihrem Durchbruch durch die Teilnahme an Heidi Klums (52) Castingshow im Jahr 2013 hat sie sich als erfolgreiche Influencerin etabliert und ihre Community stetig ausgebaut. Trotz ihres Glamouralltags findet Anna Maria immer wieder einen Weg, ihre Wurzeln zu betonen und mit viel Authentizität zu punkten. Ihre Rückkehr in die Heimat zeigt einmal mehr, wie wichtig ihr Familie und Herkunft sind – Themen, die sie auch sonst gerne mit ihren Followern teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm (rechts) bei ihrer Einschulung

Anzeige Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr mit ihren Töchtern Eliana und Kaia im Juli 2023