Große Ehre: Shah Rukh Khan gewinnt erstmals National Award

Shah Rukh Khan (59), vielfach als Bollywoods "King Khan" verehrt, hat zum ersten Mal in seiner beeindruckenden Karriere den prestigeträchtigen National Award als bester Schauspieler gewonnen. Für seine Performance im Film "Jawan", der unter der Regie von Atlee entstanden ist, wurde der Schauspieler ausgezeichnet. Anlässlich dieses besonderen Moments versammelte Shah Rukh seine engsten Freunde, um den Erfolg zu feiern. Seine Frau Gauri Khan, die auch als Produzentin des Films tätig war, teilte Bilder der Feierlichkeiten, auf denen neben Shah Rukh auch weitere Preisträger wie Karan Johar und Rani Mukerji (47) zu sehen waren. Gauri schrieb voller Stolz auf Instagram: "Drei meiner absoluten Favoriten haben gerade Großes gewonnen... und unsere Herzen auch."

In den sozialen Medien zeigte sich Shah Rukh humorvoll und emotional zugleich. Auf Gauris Beitrag antwortete er augenzwinkernd: "Bitte prahle heute Abend beim Abendessen ein bisschen mit mir... danke, dass du den Film produziert hast." Der Schauspieler richtete auch direkt Worte an seine Fans und die Jury des Preises. In einem Video äußerte er ebenfalls auf Instagram: "Ich bin überwältigt von Dankbarkeit, Stolz und Demut. Diese Auszeichnung ist etwas, das ich für den Rest meines Lebens schätzen werde. Danke an die Jury, den Vorsitzenden und alle, die dachten, dass ich dieser Ehre würdig bin." Neben Shah Rukh wurden auch Rani als beste Schauspielerin für "Mrs. Chatterjee vs Norway" und Karans "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani" als bester populärer Film ausgezeichnet.

Seit Jahrzehnten gilt Shah Rukh als einer der prominentesten Schauspieler der indischen Filmindustrie, doch gerade seine bodenständige und humorvolle Art lässt ihn auch abseits der Leinwand strahlen. Bei seinem glamourösen Debüt auf der berühmten Met Gala zeigte sich der erfolgreiche Star zuletzt sogar überraschend schüchtern. Dabei präsentierte Shah Rukh sich zwar in einer raffinierten Couture-Kreation von Designer Sabyasachi, doch wie er der New York Times erklärte, sei er selten zuvor so nervös gewesen. "Ich war noch nie so nervös", gab der Inder offen zu. Kurz vor dem Event konnte Shah Rukh sogar über seine innere Aufregung scherzen: "Ich frage mich, ob ich jetzt davor weglaufen kann."

IMAGO / FAMOUS Bollywood-Star Shah Rukh Khan

Instagram / gaurikhan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji und Gauri Khan

IMAGO / ZUMA Press Wire Shah Rukh Khan auf der Met Gala, Mai 2025