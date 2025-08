Partner soll Victoria Swarovski Privatjet geschenkt haben

Mark Mateschitz (33), der milliardenschwere Erbe des Red-Bull-Imperiums, hat laut Insiderinformationen seine Liebe zur Sängerin und Moderatorin Victoria Swarovski (31) auf besonders extravagante Weise unter Beweis gestellt: Berichten von oe24 zufolge schenkte er ihr einen eigenen Privatjet. Das luxuriöse Flugzeug, das mit der Kennung "VS" offenbar eine persönliche Hommage an Victoria trägt, wurde bereits mehrfach im Hangar 7 in Salzburg gesichtet.

Schon zu ihrem 30. Geburtstag überraschte Mark seine Liebste mit einem ebenso extravaganten Präsent. Damals unternahm das Paar eine Luxusreise, inklusive Privatjet-Flug und mehreren Tagen an Bord der 41 Meter langen Mega-Yacht "Lady Bahi" vor der griechischen Küste. Wie Bild berichtet, handelte es sich dabei um ein für über sechs Millionen Euro gechartertes Geschenk. Mit seinem aktuellen Geschenk an Victoria setzt der umtriebige Unternehmer diese Tradition außergewöhnlicher Aufmerksamkeiten offenbar fort.

Victoria und Mark, die kürzlich mit einem Diamantring Verlobungsgerüchte auslösten, halten ihre Beziehung weitgehend privat – doch ihre großen Gesten sprechen für sich. Die Sängerin stammt aus der renommierten Swarovski-Dynastie, ihr Partner aus einer der reichsten Familien Österreichs. Beide verbindet nicht nur ihr Unternehmergeist, sondern auch ihre Vorliebe für das Außergewöhnliche. Es bleibt abzuwarten, womit Mark seine Liebste an ihrem kommenden Ehrentag am 16. August dieses Mal überrascht. Eines ist klar: Die Erwartungen dürften hoch sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar