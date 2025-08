Männerausflug: Justin Bieber präsentiert sich am Schießstand

Justin Bieber (31) hat seinen Fans kürzlich Einblicke in einen abenteuerlichen Männerausflug gegeben. Auf Social Media teilte der Sänger mehrere Aufnahmen von sich an einem Schießstand im Wald. Dabei trug er nichts außer schwarzen Sweatshorts – sein Oben-ohne-Look setzte seinen tätowierten Oberkörper gekonnt in Szene. Mit dabei waren auch einige seiner Freunde, darunter Musikproduzent Carter Lang. Während Justin mit Gewehren und Schrotflinten hantierte, schien die Stimmung ausgelassen. Er trug zudem eine sportliche Sonnenbrille und schützte seine Ohren mit elektronischen Gehörschützern. Den Ausflug dokumentierte er mit einigen Fotos auf Instagram.

Einen Tag vor seinem Männerausflug in den Wald teilte der Sänger einen kryptischen Beitrag in den sozialen Medien. Aus seinen Worten "er hat wieder einen Olivenzweig zerbrochen" wurden seine Fans nicht schlau. Allerdings sind geheimnisvolle Postings des "Cold Water"-Interpreten keine Seltenheit. In der jüngsten Vergangenheit sorgte Justin immer wieder für Aufsehen – mit seinem neuen Album "SWAG" machte er aber positive Schlagzeilen. Neben seiner Leidenschaft für Musik verbringt der Sänger vermehrt Zeit mit Familie und Freunden und auch seine neue Musik behandelt persönliche Themen, darunter seine Beziehungen zu seiner Frau Hailey und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues, der diesen Monat eins wird.

Justins Lebensstil zeigt, wie stark ihn die letzten Jahre beeinflusst haben. Trotz seines internationalen Erfolgs hat er immer wieder über persönliche Kämpfe gesprochen und in der Öffentlichkeit auch über seine Spiritualität reflektiert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hailey trotzt der einstige Teenie-Star immer wieder aufkommenden Krisen- und Trennungsgerüchten. Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail verriet, planen das Model und der Musiker sogar, ihre Familie mit einem zweiten Kind komplett zu machen.

Instagram / lilbieber Justin Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Musiker

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz