P. Diddys Ex Gina kämpft für seine Freilassung auf Kaution

Gina Huynh (33), Ex-Freundin des bekannten Rappers und Produzenten P. Diddy (55), hat ein Schreiben an den zuständigen Richter in einem aktuellen Strafverfahren gegen den Musiker verfasst. In diesem unterstützt sie den Antrag, dass Diddy gegen Kaution bis zur endgültigen Urteilsverkündung am 3. Oktober freigelassen wird. Gina argumentiert, dass sie ihn in den Jahren ihrer Beziehung vor allem als fürsorglichen Vater und engagierten Geschäftsmann erlebt habe. In dem Dokument, das TMZ vorliegt, schreibt sie: "Diddy ist seit vielen Jahren nicht mehr gewalttätig und hat sich dazu verpflichtet, in erster Linie Vater zu sein." Laut ihrer Aussage sei ihm bewusst geworden, wenn er Fehler begangen habe, und er habe stets daran gearbeitet, diese zu korrigieren.

Gina beschreibt außerdem, dass P. Diddy im Laufe der Zeit ein friedlicherer und geduldigerer Mensch geworden sei. Auch wenn ihre Beziehung Höhen und Tiefen erlebt habe, sei ihm während ihrer gemeinsamen Zeit wichtig gewesen, sein Verhalten zu reflektieren und zu verbessern. Die Staatsanwaltschaft hingegen hält Diddy für gefährlich und hat sich deshalb gegen eine Freilassung auf Kaution ausgesprochen. Gina erklärt jedoch, sie sehe keine Gefahr für sich oder die Gemeinschaft, sollte er freikommen. Sie hebt besonders hervor, wie wichtig er für seine sieben Kinder sei, die auch finanziell von ihm abhängig sind.

Auch in der Vergangenheit hatte Gina öffentlich betont, dass sie bei Diddy keine Bedrohung verspürt habe. Gleichzeitig scheint sie überzeugt, dass er sich an alle Bedingungen halten würde, die mit einer Freilassung auf Kaution verbunden sein könnten. Die Verbindung zwischen den beiden war über die Jahre hinweg immer wieder Thema in den Medien. Gina, ein Model und ehemalige Partnerin des Musikproduzenten, hat sich seit ihrer Trennung immer wieder lobend über seine Entwicklung geäußert – eine Entwicklung, die sie nun vor Gericht als Argument für eine mögliche Freilassung anführt.

Collage: Getty Images, Instagram / ginavhuynh P. Diddy und seine Ex Gina Huynh, Collage

Instagram / ginavhuynh Gina Huynh, Model

Getty Images P. Diddy, Musiker