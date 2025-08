Keine Trennung: Linda und Jermaine Diallo wieder versöhnt

Linda Braunberger (24) und Jermaine Diallo haben ihren Fans am vergangenen Wochenende einen großen Schrecken eingejagt. Die Reality-TV-Bekanntheiten hatten wohl einen Streit, nachdem Linda im Eifer des Gefechts in ihrer Social-Media-Story von Trennung gesprochen hatte. In einem ausführlichen YouTube-Vlog geben die beiden nun aber Entwarnung, nachdem Jermaine inklusive Versöhnungkaktus zu seiner Freundin nach München gereist ist. "Bin gerade bei Linda zu Hause und ihr und uns geht es gut. Heute war echt ein durchwachsener Tag, entschuldigt den ganzen Wirbel", erzählt er, während er mit Linda im Bett kuschelt. Beide gestehen sich ihre Liebe – von einer Trennung ist nicht mehr die Rede.

Jermaine versucht zu erklären, was passiert ist. "An einem Punkt, an dem man sich unwohl fühlt, ist das immer mit Emotionen verbunden und aus dem Affekt. So was sollte man eigentlich nicht nach zehn Minuten öffentlich machen. Entschuldigt die Aufregung", fasst er zusammen. Auch Linda scheint sichtlich zu bereuen, was passiert ist. "Das war sehr dumm von mir", resigniert sie. Die besagte Instagram-Story hatte die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit bereits nach kurzer Zeit aus dem Netz entfernt. Ihr impulsives Handeln erklärte sie neben den überkochenden Emotionen auch mit "fünf Gläsern Wein". Was genau der Auslöser für den anscheinend ziemlich heftigen Streit war, verraten die Influencer nicht. Linda betonte lediglich, dass es nichts mit einem Seitensprung oder Ähnlichem zu tun habe.

Linda und Jermaine lernten sich während der Dreharbeiten von Ex on the Beach kennen und lieben – zwischen den Realitystars funkte es sofort. Doch nachdem die Show im Kasten war, erschütterte ein Vertrauensbruch ihr Glück. Linda musste damals erfahren, dass ihr Freund eine andere Frau geküsst hatte. "Es war kein sexueller Betrug, aber trotzdem Fremdgehen – emotional, körperlich. Ich bereue es zutiefst", gestand Jermaine damals während der Reunion. Doch auch Linda gab offen zu, dass sie aus Rache selbst jemanden geküsst habe. Trotz dieser turbulenten Phase entschieden sich die beiden, ihre Beziehung weiterzuführen. "Wegen eines Fehlers wirft man nicht gleich alles weg", betonte Linda damals.

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Reality-TV-Stars

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars