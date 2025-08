Ex-Fußball-Weltmeister Frank Mill stirbt mit 67 Jahren

Der deutsche Fußball trauert um Frank Mill. Der ehemalige Weltmeister von 1990 ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Laut übereinstimmenden Berichten von Bild und seinen ehemaligen Fußballklubs Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen starb er an den Folgen eines Herzinfarkts. Der tragische Vorfall ereignete sich dem Newsportal zufolge bereits Ende Mai, als Frank in Mailand gelandet war, um an Dreharbeiten für eine Kinodokumentation teilzunehmen. Während der Fahrt zum Drehort erlitt er einen Herzinfarkt und musste umgehend per Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fußballlegende verbrachte seine letzten Wochen in einer Klinik in Essen, wo er schließlich verstarb.

Während seiner Karriere feierte Frank bedeutende Erfolge. Als Teil des deutschen WM-Kaders von Trainer Franz Beckenbauer holte er 1990 den Pokal in Italien, wenngleich er selbst nicht eingesetzt wurde. Neben Stars wie Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Karlheinz Riedle blieb ihm die Rolle des Ergänzungsspielers. In seiner aktiven Fußballkarriere zwischen 1976 und 1996 kickte Frank für die NRW-Klubs Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Insgesamt bestritt er 386 Bundesligaspiele, in denen er 123 Tore erzielte.

Auf Vereinsebene prägte er vor allem die Jahre bei Borussia Dortmund, wo er ab 1986 insgesamt 214 Spiele bestritt und dabei 47 Tore erzielte. Mit dem BVB gewann er 1989 den DFB-Pokal und gehörte in dieser Zeit zu den wichtigen Stützen des Teams. Abseits des Spielfelds hinterlässt Frank Mill drei Kinder: seine Tochter Vanessa, seinen Sohn Kevin sowie den Ziehsohn Max.

