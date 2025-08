Peter Wollny berichtet von fiesem Unfall in der Türkei

Peter Wollny (32) meldete sich kürzlich mit ernster Miene aus der Türkei bei seinen mehr als 260.000 Instagram-Fans und verriet, dass er sich bei einem Vorfall verletzt hat. Der Reality-TV-Star, der gemeinsam mit seiner Familie viel Zeit in ihrem Zweitwohnsitz verbringt, zog sich bei einem Unfall im Garten eine fiese Verletzung zu. "Ich bin schön mit dem Fuß auf dem Zaun hängen geblieben", erklärte der dreifache Vater. Besonders dramatisch: Ein Stab des Zauns bohrte sich dabei in seinen Fuß. Trotz erheblicher Schmerzen schien Peter seinen Humor nicht verloren zu haben und scherzte in seiner Story: "Nur die Harten kommen in den Garten."

Detailaufnahmen der Verletzung blieben seinen Fans erspart, betonte aber, dass der Anblick "nichts für schwache Nerven" sei. Während seine Frau und die anderen Familienmitglieder sich wie gewohnt am Pool vergnügten und die sonnigen Temperaturen genossen, musste Peter, "dezent gehandicapt", vorerst im klimatisierten Wintergarten verweilen und sich schonen. Wie genau es zu der gefährlichen Kletteraktion über den Zaun gekommen war, ließ Peter offen. Stattdessen kündigte er an, sich nun in Geduld zu üben und sich voll und ganz auf die Heilung zu konzentrieren.

Das Leben in der Großfamilie Wollny verläuft selten ohne Drama oder kleine Zwischenfälle. Peter ist als Schwiegersohn von Silvia Wollny (60) fest in den Familienclan integriert und begeistert regelmäßig mit Einblicken in den turbulenten Alltag. Neben seiner TV-Karriere ist er leidenschaftlicher Hobby-Angler und genießt es, Zeit in der Natur zu verbringen. Durch seine familiäre Verbundenheit und seine bodenständige Art hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihm sicherlich viele Genesungswünsche zukommen lässt. Ein Zwischenruf seiner Fans lautet sicherlich: Hoffentlich ist Peter das nächste Mal am Zaun etwas vorsichtiger!

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Peter Wollny und ihre Kinder, Oktober 2024

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten