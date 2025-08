Schwiegertochter-Ingo will Ex Annikas Brautkleid verbrennen

Reality-TV-Star Ingo (34) hat seiner Ex-Partnerin Annika ein klares Ultimatum gestellt: Bis zum 1. September soll sie ihre persönlichen Gegenstände abholen, die sie nach ihrer Trennung zurückgelassen hat. Andernfalls droht der Schwiegertochter gesucht-Star, diese zu entsorgen. Ingo, der die Sachen in Taschen und Säcken aufbewahrt hat, zeigte sich in seiner Instagram-Story kompromisslos: "Am 2. September landen die Sachen im Mülleimer. Und es ist mir scheißegal, ob da noch Bilder drin sind, Geschenke oder Babyfotos."

Die Eskalation setzt sich in einer weiteren Ankündigung fort: Ein bedeutungsvolles Besitztum seiner Noch-Ehefrau möchte der TV-Star nämlich auf keinen Fall rausrücken – ihr Brautkleid! Symbolisch möchte er an dem Kleidungsstück Rache üben, wie er ankündigte: "Ich glaube, das Hochzeitskleid von ihr werde ich behalten und das werde ich dann unter der Aggerbrücke im November schön mit einem fetten großen Lagerfeuer verbrennen."

Seit ihrer Trennung im Mai dieses Jahres liefern sich Ingo und Annika im Netz einen unerbittlichen Rosenkrieg. Vor allem Ingo macht seiner Ex immer wieder Vorwürfe und stellt sie öffentlich in einem schlechten Licht dar. Zuletzt offenbarte Ingo auf Instagram, dass er Ende des Monats seine Wohnung in Solingen verlieren würde. "Ich habe heute Morgen mit meinem Vermieter gesprochen und ich werde Ende des Monats obdachlos sein", erklärte er verzweifelt. Grund für die drohende Obdachlosigkeit seien laut Ingo ausstehende Mietzahlungen, da das Jobcenter ihm kein Bürgergeld mehr überweise. Für seine missliche Lage machte er klar Ex Annika verantwortlich: Laut Ingo habe sie mit angeblichen "Lügenmärchen" beim Jobcenter dafür gesorgt, dass er keine Unterstützung mehr bekomme.

