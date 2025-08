"Prominent getrennt"-Zoff: Jetzt äußert sich Felix Davidson

In der zweiten Nominierungsrunde der aktuellen Staffel von Prominent getrennt ist ein Streit zwischen den Kandidaten heftig eskaliert: Kandidat Felix Davidson hat sich nun via Instagram zu den Gerüchten geäußert, der Vorfall sei kurz davor gewesen, in eine handgreifliche Auseinandersetzung auszuarten. "Was da gerade über 'Prominent getrennt' erzählt wird, als wäre es kurz vorm Boxkampf gewesen, ist kompletter Quatsch. [...] Da hat sich einfach mal eine Diskussion hochgeschaukelt, wie es halt passiert, wenn Emotionen im Spiel sind", schrieb er in seiner Story. Eine Diskussion sei eskaliert, aber es habe weder körperliche Angriffe noch ein wirkliches Drama gegeben. "Nur ein paar Männer, die scheinbar nichts abkönnen", schildert der Realitystar die Situation.

Wie Felix erklärt, sei die Intervention der Produktionscrew, die während eines Streits zwischen den männlichen Teilnehmern einschritt, überflüssig gewesen: "Die Produktion ist reingekommen, cool, aber gebraucht hätte es das ehrlich gesagt nicht." Weiter beteuert er: "Ich habe Haltung gezeigt, aber niemandem etwas getan." Laut dem Statement von Felix war der Vorfall kein Grund, die Folgen der Sendung in ihrer geplanten Form infrage zu stellen. Doch Bild zufolge habe es sogar ernsthafte Überlegungen bei RTL gegeben, ob die Ausstrahlung der kontroversen Szenen überhaupt erfolgen soll.

Andere Teilnehmer der Realityshow zeichneten ein deutlich dramatischeres Bild des Streits als Felix. Besonders Yeliz Koc (31) ließ durchblicken, dass die Auseinandersetzung schlimmer gewesen sei, als es die Zuschauer vor dem Fernseher sehen konnten. "Der Streit war wirklich sehr, sehr heftig. Die Beleidigungen, die da gefallen sind... die standen ja wirklich Kopf an Kopf da, die Männer. [...] Die Produktion musste eingreifen, weil es wirklich kurz vor einer Schlägerei war", berichtete die Influencerin laut Bild und stellte klar: "Ich war dabei, ich weiß, wie schlimm das war."

Anzeige Anzeige

RTL Felix Davidson, "Prominent getrennt"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

Anzeige Anzeige

RTl Yeliz Koc bei "Prominent getrennt"

Anzeige