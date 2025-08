Denise Richards wirft Ex vor, Hund eingeschläfert zu haben

Denise Richards (54) steht derzeit im Zentrum einer turbulenten Scheidungsschlacht mit ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers. Zuletzt sorgte ein Vorfall am vergangenen Sonntag für Schlagzeilen, als die Schauspielerin Medienberichten zufolge unangemeldet an ihrem Haus in Calabasas erschien, das derzeit von Aaron, seinen Eltern und seinem Bruder bewohnt wird. Grund ihres Besuches war die Absicht, ihre Hunde von der gemeinsamen Residenz abzuholen. Einem Anwalt von Denise zufolge habe sie sich dabei vergewissert, dass Aaron nicht anwesend sei, um eine Verletzung der einstweiligen Verfügung zu vermeiden. Die Behörden wurden dennoch alarmiert, fanden jedoch "keine Hinweise auf kriminelle Aktivitäten". Denise wirft ihrem Ex nun außerdem vor, einen ihrer Hunde ohne ihr Wissen eingeschläfert zu haben – ein Vorwurf, den er vehement bestreitet.

Die Beziehung der beiden scheint schon länger von Spannungen geprägt gewesen zu sein. Bereits Mitte Juli hatte Denise eine einstweilige Verfügung gegen Aaron erwirkt und schwere Misshandlungsvorwürfe erhoben. In Gerichtsdokumenten schilderte sie körperliche und psychische Gewalt, darunter Faustschläge, Würgen und das aggressive Festhalten während Auseinandersetzungen. Aaron hingegen wies sämtliche Vorwürfe entschieden zurück und sprach von "falschen und verletzenden Behauptungen". Die Situation eskalierte weiter, als Denise am 28. Juli in neuen Gerichtsdokumenten behauptete, ihr Ex habe ihren Laptop und ihre Handys behalten und daraus private Informationen veröffentlicht.

Denise, die vor allem durch ihre Rolle in "Wild Things" und ihren Auftritt in der Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder über ihren Einsatz für Tiere gesprochen. In Interviews beschrieb sie ihre Liebe zu Hunden und anderen Haustieren häufig als unverzichtbaren Teil ihres Lebens. Aaron hingegen hält sich nach außen hin deutlich zurück und kommuniziert vor allem über seinen Anwalt. Es bleibt abzuwarten, welche Wendungen der Konflikt in der Zukunft noch nehmen wird, sowohl persönlich als auch juristisch. Fans und Beobachter verfolgen die Entwicklungen mit Interesse, während Denise sich offenbar weiterhin bemüht, ihre eigene Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, Juni 2023