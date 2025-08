"Prominent getrennt"-Adrian gesteht Gefühle für Justyna

Adrian Loevenich hat in der siebten Folge der Realityshow "Prominent getrennt" tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. Der TV-Star, der seine Ex-Partnerin Justyna Pralina bei "Temptation Island" kennenlernte und später eine Beziehung mit ihr einging, erklärte offen, noch immer Gefühle für seine Verflossene zu haben. "Ich habe ja noch Gefühle für sie. Ich bin kein Mensch, der das einfach wegwirft. Ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch", gestand Adrian im Gespräch mit seiner Mitstreiterin Laura Peuker (25). Ihre Trennung, die erst vor wenigen Monaten erfolgte, scheint ihm noch immer schwer auf der Seele zu liegen.

Justyna zeigte sich in der Unterhaltung hingegen weniger emotional. Auf die Frage, ob auch sie noch Gefühle für Adrian habe, antwortete sie direkt: "Ne, ich würde nicht sagen, dass ich noch Gefühle habe." Obwohl die beiden erst seit etwa drei bis vier Monaten getrennt sind, macht die Content Creatorin deutlich, dass sie die gemeinsame Beziehung hinter sich gelassen hat. Adrian hingegen scheint nur schwer mit dem Ende ihrer Partnerschaft abschließen zu können und deutete sogar an, dass er sich ein Comeback vorstellen könnte.

Bereits kurz nach dem Liebes-Aus sprach Justyna im Gespräch mit Bild offen über die Gründe für das Beziehungsende. "Die Trennung kam am Ende vor allem von mir. Unsere Lebensauffassungen waren einfach zu unterschiedlich. Er arbeitet gerne in seinem Job, auch außerhalb der Arbeitszeit. Darauf hatte ich keine Lust", erklärte die Influencerin damals. Auch einen Neuanfang mit Adrian schloss das OnlyFans-Model in dem Interview bereits aus: "Für mich ist das Kapitel Adrian abgeschlossen."

Anzeige Anzeige

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / justynapralina Justyna Pralina, TV-Bekanntheit