Nach Abnahme: Estefania Wollny wünscht sich Bauchstraffung

Realitystar Estefania Wollny (23) hat eine wichtige Entscheidung getroffen: Sie möchte sich einer Bauchstraffung unterziehen, um sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen. Nach einem beeindruckenden Gewichtsverlust von 48 Kilogramm seien an ihrem Körper sichtbare Spuren zurückgeblieben, besonders ihr Bauch bereite ihr Unwohlsein. In der neuen Folge von "Die Wollnys" suchte Estefania bei ihrer Schwester Sylvana (33) zunächst Rückhalt, bevor sie auch das Gespräch mit Mama Silvia (60) suchte, um deren Meinung einzuholen.

Mit ihrer Mutter fand Estefania eine verständnisvolle Unterstützerin. Silvia, die selbst in der Vergangenheit eine Abnahme von 50 Kilo und eine ähnliche Operation durchlebt hatte, zeigte sich gegenüber dem Wunsch ihrer Tochter offen: "Die Entscheidung liegt ganz alleine bei dir. Ich würde nicht sagen, lass es nicht machen, weil ich es selber damals auch gemacht habe und auch weiß, wie man sich da fühlt", erklärte sie. Trotzdem mahnte Silvia ihre Tochter, sich gründlich über die Risiken und den Ablauf der Operation zu informieren.

Privat musste Estefania vor Kurzem eine schwierige Phase durchmachen. Erst jüngst gab die 23-Jährige bekannt, dass sie und ihr Partner Ali kein Paar mehr sind. Dennoch versucht die Sängerin, nach vorne zu schauen und sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren. Ihre Gewichtsabnahme und ihr bevorstehender Eingriff symbolisieren für Estefania einen Neuanfang, bei dem sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional einen Schritt Richtung Wohlbefinden wagt.

Anzeige Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Medienpersönlichkeit