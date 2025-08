Tanja Makarić zeigt wachsenden Babybauch und Ultraschallfoto

Tanja Makarić (28) hat erneut ihre Follower auf Instagram begeistert, indem sie wunderschöne Momente aus ihrem Leben als werdende Mutter teilte. Die ehemalige Schwimmerin postete eine Bilderreihe, in der sie stolz ihren wachsenden Babybauch in einem modischen gestreiften Häkel-Zweiteiler präsentiert. Doch damit nicht genug: Die Influencerin zeigte auch ein Ultraschallbild ihres Babys. Dazu schrieb sie rührend: "Ich habe verrückte Wochen hinter mir, aber mein Engel zeigt mir beim Ultraschall, dass alles gut wird." Die Fans waren von den Aufnahmen begeistert und überschütteten Tanja mit liebevollen Glückwünschen.

Nach der überraschenden Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft Anfang August gewährt Tanja nun immer mehr intime Einblicke in ihren Alltag. Die Antwort auf ihren emotionalen Post fiel entsprechend überwältigend aus: Die Follower der Social-Media-Persönlichkeit zeigten ihre Begeisterung in zahlreichen Kommentaren: "So süß!" oder "Der Bauch steht dir so gut", schreiben User. Seit der Bekanntgabe scheint Tanja es zu genießen, diese neue Phase ihres Lebens ganz offen und ehrlich zu teilen – ein ungewohnter, aber sehr willkommener Schritt, wie viele ihrer Follower finden.

Schon wenige Tage zuvor hatte Tanja ihre lockere und positive Einstellung zu den Veränderungen ihres Körpers während der Schwangerschaft betont. Sie ist sich der außergewöhnlichen Leistung ihres Körpers bewusst und zeigt sich beeindruckt davon. Gleichzeitig bleibt sie ihrem sportlichen und aktiven Lebensstil treu, der sie einst berühmt gemacht hat. Ihre offene Art scheint bei ihren Fans besonders gut anzukommen. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem authentischen Auftreten begeistert sie immer wieder aufs Neue und zeigt, dass sie auch in diesem neuen Kapitel ihres Lebens voll und ganz in ihrem Element ist.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić teilt ein Ultraschallfoto, August 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić zeigt ihren Babybauch, August 2025