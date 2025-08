Überraschung: TikTok-Star Angie Berbuer hat sich verlobt

Angie Berbuer hat Grund zum Feiern! Die bekannte TikTokerin hat sich mit ihrem Partner Leandro verlobt. Die frohe Botschaft teilt das glückliche Paar mit einer Fotoreihe auf Instagram, in der Angie ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera hält. Die beiden strahlen vor Glück und scheinen es kaum erwarten zu können, ihren nächsten gemeinsamen Lebensabschnitt zu beginnen. Unter dem emotionalen Beitrag schreibt Angie: "Dieses Jahr war eigentlich ganz anders geplant… Aber wer macht eigentlich die Pläne? Warum Jahre warten, wenn man längst weiß, mit wem man glauben, wachsen und Zukunft bauen will?"

Dass Angie verlobt ist, ist offenbar nicht nur für ihre Fans, sondern auch für sie selbst eine große Überraschung, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät: "Ich hätte selbst lange nicht gedacht, dass ich heiraten werde." Völlig baff erklärt sie: "Die Verlobung ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich musste da erst mal drauf klarkommen. Das muss man erst mal realisieren", gibt die Content Creatorin ehrlich zu, erklärt im gleichen Atemzug jedoch voller Glückseligkeit: "Aber es ist wundervoll und fühlt sich so erwachsen an."

Bekannt wurde die TikTokerin vor fünf Jahren durch einen schweren Schicksalsschlag. Im November 2019 verlor Angie bei einem tragischen Unfall beide Beine. Die Powerfrau ließ sich davon jedoch nie unterkriegen. Im Gegenteil: Mit viel Mut, Lebensfreude und beeindruckender Offenheit teilte die Influencerin ihren Weg zurück ins Leben im Netz und wurde damit berühmt. Damals sagte die Content Creatorin in der Talkshow von Marco Schreyl (51): "Ich bin auch froh, dass es passiert ist. Mein Leben hat sich durchweg ins Positive geändert. Ich habe tolle Bekanntschaften gemacht!" Seitdem begeistert Angie auf Social Media mit ihrer positiven Art und ihrer unglaublichen Stärke Hunderttausende Follower – und zeigt jetzt einmal mehr: Auch nach schweren Zeiten wartet das Glück!

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Angie Berbuer, TikTok-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer präsentiert ihren Verlobungsring

Anzeige Anzeige

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer und ihr Freund Leandro, April 2025