Harvard: Hollywoodstar Jessica Chastain holt den Master nach

Jessica Chastain (48) hat sich entschieden, noch einmal die Schulbank zu drücken – und das an keiner geringeren Institution als der renommierten Harvard University. Die Schauspielerin, die zuletzt durch ihre Rolle in "Dreams" auf der Leinwand zu sehen war, ist für das Masterprogramm in Public Administration eingeschrieben, das an der John F. Kennedy School of Government angeboten wird. Dies wurde laut dem Magazin Variety Ende Juli bekannt. In diesem Sommer wurde sie auf dem Campus in Cambridge, Massachusetts, gesichtet – mitten in ihrer neuen akademischen Herausforderung. Die 48-Jährige scheint ihre Zeit nun zwischen Hollywood und Hörsälen aufzuteilen.

Doch der Weg nach Harvard war keineswegs vorgezeichnet. Jessica wuchs in einer Familie auf, in der ihre Mutter, Großmutter und sogar ihre Urgroßmutter früh Kinder bekamen und deshalb ihre Ausbildung abbrechen mussten. In einer Rede sprach die Oscar-Gewinnerin darüber, wie sie diesen Zyklus als Erste durchbrechen konnte – indem sie nicht nur die High School abschloss, sondern auch studierte. Ihre Schauspielausbildung an der Juilliard School beendete sie 2003; für ihre Leistungen wurde ihr 2024 sogar ein Ehrendoktorat verliehen. Nach einer erfolgreichen Karriere in Film und Theater stellt sie sich nun einer neuen Herausforderung – abseits des Rampenlichts.

Privat gibt sich Jessica bodenständig und widmet sich ihrer Weiterbildung mit demselben Ehrgeiz, den sie auch ihrer Schauspielkarriere entgegenbringt. Fans kennen sie vor allem aus Filmen wie "The Eyes of Tammy Faye", der ihr 2022 den Oscar als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Doch die Schauspielerin beweist, dass sie nicht nur in der Welt des Entertainments glänzen kann, sondern auch eine echte Leidenschaft für Bildung und persönliche Weiterentwicklung mitbringt. Ihr Masterprogramm richtet sich an angehende Führungspersönlichkeiten und setzt auf praxisnahe Inhalte in den Bereichen Wirtschaft, Management und öffentliche Politik – Themen, die zeigen, dass Jessica Chastain auch jenseits der Leinwand Großes vorhat.

