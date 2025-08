"Outlander"-Prequel enthüllt Claires Familiengeheimnis

Der 8. August 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels im "Outlander"-Universum. Die Fans können sich auf die Premiere des ersten Spin-offs der Serie freuen - das berichtet das Magazin Netzwelt. "Outlander: Blood of My Blood" erzählt die bis dato unbekannte Vorgeschichte von Claire, gespielt von Caitriona Balfe (45), und enthüllt ein dramatisches Familiengeheimnis: Nach einem Unfall landen Claires Eltern, Henry und Julia, durch einen Steinkreis in Schottland im Jahr 1714. Dort sind sie getrennt und müssen sich inmitten der Wirren ihrer unfreiwilligen Zeitreise wiederfinden.

Dieses Spin-off, das auf den Notizen der Romanautorin Diana Gabaldon (73) basiert, widmet sich gleich zwei großen Liebesgeschichten. Neben der Beziehung zwischen Claires Eltern beleuchtet es auch die verbotene Liebe von Ellen MacKenzie und Brian Fraser, den Eltern von Jamie. Während diese sich im frühen 18. Jahrhundert in den schottischen Highlands begegnen, beginnt die Reise von Henry und Julia im England des Ersten Weltkriegs. Nach Claires Geburt zieht die Familie Beauchamp nach Schottland, wo die Ereignisse rund um den Steinkreis ihren Lauf nehmen.

Schon die Premiere zu "Blood of My Blood" sorgte kürzlich bei einem Glamour-Event in Los Angeles für Aufsehen. Die Hauptdarsteller Harriet Slater, Jamie Roy und Hermione Corfield präsentierten sich in stilechter Kleidung, die die historische Atmosphäre der Serie widerspiegelt. Fans in Deutschland können das neue Drama ab dem 9. August 2025 auf MagentaTV streamen. Die Serie wird dort ab diesem Datum wöchentlich fortgesetzt, sodass die Zuschauer am Schicksal von Claires Eltern und der schicksalsträchtigen Vergangenheit der beiden Familien teilhaben können.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

AdMedia//Z-ADMEDIA/SIPA Jamie Roy, Hermine Corfield und Harriet Slater, Cast des "Outlander"-Prequels "Blood of My Blood"

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"