Schon bald: Dann geht das "The Boys"-Spin-off "Gen V" weiter

Die Fans von "The Boys" können sich freuen: Das Spin-off "Gen V" kehrt am 17. September 2025 mit seiner zweiten Staffel auf Amazon zurück. Die neue Staffel setzt direkt dort an, wo die vierte Staffel von "The Boys" endete. Damit bewegt sich die Handlung weiter in der vom Superschurken Homelander geprägten Welt, in der sich immer mehr Widerstand zu formieren scheint. Auch ein neuer Charakter wird eingeführt: Dean Cipher, gespielt von Hamish Linklater, der als charismatischer Nachfolger von Indira Shetty an der Godolkin-Universität übernimmt.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel wurden allerdings von einem tragischen Verlust überschattet. Chance Perdomo (28), der die Rolle des Andre Anderson verkörperte, kam am 29. März 2024 bei einem Motorradunfall ums Leben. Anschließend verzögerte sich die Produktion um einen Monat, um dem Team Gelegenheit zum Trauern zu geben. Amazon entschied, die Rolle nicht neu zu besetzen. Stattdessen wurden die Drehbücher umgeschrieben, um Chance und seine Arbeit in der Serie zu ehren. Wie Andres Abwesenheit in der Handlung erklärt wird, ist bisher nicht bekannt.

"Gen V" hat sich seit der ersten Staffel einen festen Platz im Universum von "The Boys" erkämpft. Auch die zweite Staffel verspricht, mit actiongeladenen Szenen und düsterem Humor die Fans zu begeistern. Die enge Verbindung zu "The Boys" bleibt erhalten, und es ist gut möglich, dass die Ereignisse aus Staffel 2 von "Gen V" Einfluss auf die geplante fünfte und finale Staffel von "The Boys" haben werden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die komplexe Supes-Welt weiterentwickelt – sowohl auf als auch abseits der Godolkin-Universität.

Hamish Linklater, Seriendarsteller

Chance Perdomo, 2018

Eric Kripke postet ein Bild vom "The Boys"-Set

