Vergeben? Dave Bautista küssend mit Unbekannter gesichtet

Ist Dave Bautista (56) etwa wieder vergeben? Der ehemalige Profi-Wrestler wurde jüngst mit einer unbekannten Dame an seiner Seite gesichtet. Wie TMZ berichtet, sollen er und die Brünette ein gemeinsames Dinner-Date im San Vicente Bungalows in West Hollywood genossen haben. Auf dem Magazin vorliegenden Schnappschüssen betreten die Turteltauben das Lokal Arm in Arm – und küssen einander sogar in der Öffentlichkeit.

Wer die hübsche Begleitung ist und ob die zwei tatsächlich seit Neuestem als Liebespaar durchs Leben schreiten, ist seinerseits bisher jedoch nicht bestätigt worden. Der "Knives Out"-Star zog mit seinem Liebesleben aber schon immer die Aufmerksamkeit auf sich: So war er bereits dreimal verheiratet. Doch sowohl mit seinen ersten zwei Frauen Glenda Bautista und Angie Bautista als auch mit Sarah Jade, mit der er zuletzt von 2015 bis 2019 verheiratet war, sollte es wohl nicht für immer halten.

Zuletzt zog der Schauspieler aber mit einem anderen Thema die Aufmerksamkeit auf sich: Der einstige World Heavyweight Champion hat im vergangenen Jahr ganze 27 Kilogramm Körpergewicht verloren. Angefangen habe es mit der Umstellung seiner Ernährung, doch als der gewünschte Gewichtsverlust ausblieb, probierte er es mit regelmäßigem Jiu-Jitsu-Training. Außerdem habe das Training für die Dreharbeiten von Dune viel gebracht. "Wir haben einfach stundenlang gerungen, und so habe ich angefangen, das Gewicht zu verlieren", erklärte er. Mit seinem neuen Gewicht fühle er sich nun wohler und fitter – trotz Verlust an Muskelmasse.

Getty Images Dave Bautista, Schauspieler

Getty Images Dave Bautista im Februar 2024

Getty Images Dave Bautista, ehemaliger Wrestler